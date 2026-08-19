Murió “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, a los 68 años

El reconocido músico José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis murió este miércoles a los 68 años. Ponce integraba el reconocido grupo jujeño desde 1995 y durante más de tres décadas fue una pieza fundamental de su identidad musical folclórica.

Nacido en la localidad cordobesa de Villa María el 29 de diciembre de 1957 y vinculado también a Villa Nueva, Ponce desarrolló una extensa trayectoria junto a Los Tekis, una de las bandas más representativas del folklore festivo del norte argentino.

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Durante más de tres décadas fue el sostén rítmico de la banda, trayectoria que combinó también con su faceta de dibujante y conductor radial.

Los Tekis eligieron sus redes sociales para comunicar el fallecimiento. “Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida”, comienza el emotivo mensaje con el que el grupo despidió al bajista.

“Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte”, escribió la banda, que también destacó su espíritu creativo, alegre y optimista.

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Los integrantes de Los Tekis no brindaron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Por el tono del mensaje, la noticia habría sido repentina y tomó por sorpresa a quienes compartieron con Ponce su extensa trayectoria artística.

“Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre. Los Tekis”.

RM