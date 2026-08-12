Dillom presentó “La nueva violencia”: autobiografía, trasnoche y colaboraciones secretas

Este 12 de agosto se lanzó La nueva violencia el tercer LP de Dillom, después de Post Mortem (2021) y Por cesárea (2024). En el último período lanzó "Rojo Profundo", participó en colaboraciones con otros artistas y realizó uno de los shows más importantes de su carrera en el estadio Vélez en 2025. También apareció junto a Lali en "33", con Six Sex en "Tócame" y con Stiffy y AgusFortnite2008 en "El morocho, el rubio y el colo".

Su álbum previo, Por cesárea, había consolidado una transformación importante de su sonido y de su universo artístico, alejándolo cada vez más de la etiqueta estricta de trap para acercarlo al rock, el punk, el hip hop, el pop oscuro y la experimentación. La nueva violencia se mueve aún más de su eje, tiene tintes mucho más rockeros y glam, del rollinguismo más trash a letras que hacen guiños a Babasónicos (un tema se llama “Vedette”, como uno de los álbumes alternativos de la banda), Pulp (el track “Gente común” es una cita a la inversa), David Bowie (el tema "Fashion"), Ratones Paranoicos y, como el propio Dillom reconoció en una pre escucha exclusiva de la que participó PERFIL, a Charli XCX.

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El nombre del álbum también se vincula a una idea de ruptura, agotamiento de una etapa y necesidad de encontrar una nueva forma de expresión.

Sin embargo, ante tanta noche, tanta destrucción, tanta violencia, el cierre del álbum vuelve al afecto, a los amigos, es un cierre que despliega el lado más tierno del artista, que incluso es el más palpable cuando está frente a vos.

El lanzamiento fue construido como un misterio

Dillom comenzó a preparar el regreso sin anunciar inmediatamente que se trataba de un nuevo disco. Uno de los movimientos más llamativos fue una transmisión en vivo en YouTube identificada como "LNV", que mostró durante más de cuatro días una sesión de ensayo. La transmisión funcionó como una especie de instalación digital, porque no había una explicación convencional sobre qué estaba viendo el público ni cuál era su finalidad.

Después de varios días llegó el anuncio oficial del álbum y de su fecha de lanzamiento.

La estrategia siguió con una campaña visual protagonizada por una figura de cartón de Dillom vestido con traje, que apareció en distintos puntos de Buenos Aires y se cruzó con diferentes figuras de la cultura argentina. La estética remitía en algunos momentos a los conductores de concursos y programas televisivos de los años 80 y 90.

La campaña tuvo una lógica bastante particular: en lugar de explicar qué iba a escuchar el público, Dillom fue construyendo un universo visual alrededor del concepto del álbum.

Con Post Mortem, Dillom construyó buena parte de su identidad alrededor del trap oscuro, el horror, el punk y el hip hop. Por cesárea amplió considerablemente ese lenguaje y puso mucho más en primer plano las guitarras, las estructuras de canción y una estética cercana al rock alternativo.

La presentación de Dillom en 2026 se inclina más al rock y el punk y cuenta con colaboraciones secretas, no del todo evidentes. Aunque la presencia de Miranda es una de las que más se percibe, pero allí entre los temas también se encuentran los Viagra Boys con quienes se conocieron durante el Lollapalooza y compartieron un asado. Las líneas de contactos no sorprenden.

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St. Vincent, Dickhead Mehrtens (Amyl and the Sniffers), Juana Aguirre, Juana Rozas, Babeblade y Terra también participan del disco. Ninguno de estos cruces tampoco es presentado como featuring en el tracklist, una toma de posición frente a una lógica de la industria donde las colaboraciones suelen funcionar como estrategia antes que como fruto de una complicidad artística auténtica.

El artista exploró la violencia desde lugares ligados al horror, la muerte, el sexo y la fantasía, "violencia" en el universo de Dillom tiene varias capas, desde la violencia social y política hasta la violencia psicológica, corporal, sexual y simbólica.

Cronología rápida

2021: POST MORTEM, primer álbum de estudio.

2023: AD HONOREM, Vol. 1, mixtape.

2024: Por cesárea, segundo álbum de estudio.

2025: publica "Rojo Profundo".

2025: realiza un show histórico en Vélez.

2025: participa en colaboraciones con Lali, Six Sex, Blair y otros artistas.

2026: vuelve a los escenarios y continúa expandiendo su presencia internacional.

12 de agosto de 2026: lanzamiento de LA NUEVA VIOLENCIA