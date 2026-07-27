Ronnie Wood vuelve a la Argentina: el histórico guitarrista de los Rolling Stones dará su primer show solista en el país

Cuando los Rolling Stones llegaron a la Argentina en febrero de 1995 no solo ofrecieron una serie de recitales. También comenzaron una relación singular con el público local, que con los años se convirtió en una de las más intensas de la historia del rock. Treinta años después de aquella primera visita y a una década del inolvidable América Latina Olé Tour, Ronnie Wood volverá al país para protagonizar un capítulo diferente de ese vínculo: por primera vez se presentará como solista en Buenos Aires.

El guitarrista británico llegará el próximo 6 de noviembre al Movistar Arena al frente de Ronnie Wood & His Band, con un espectáculo construido alrededor de Fearless: Anthology 1965–2025, la recopilación publicada el año pasado que resume seis décadas de trayectoria. La cantante irlandesa Imelda May participará como artista invitada de una noche que promete recorrer todas las etapas musicales de Wood.

Los Rolling Stones en Argentina 1995

El anuncio coincide con un presente especialmente activo para el músico. El pasado 10 de julio estrenó junto a los Rolling Stones el álbum Foreign Tongues, mientras continúa desarrollando una gira internacional que recorrerá Austria, Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España y Portugal antes de cruzar el Atlántico hacia Sudamérica, donde ofrecerá conciertos en Brasil, Chile y Argentina.

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El último Rolling Stone

Aunque su nombre quedó para siempre asociado a los Rolling Stones, la historia de Ronnie Wood comenzó mucho antes de incorporarse a la banda de Mick Jagger y Keith Richards en 1975. Su recorrido atraviesa buena parte de la evolución del rock británico: desde The Birds y The Creation hasta el Jeff Beck Group y Faces, uno de los grupos fundamentales del rock de comienzos de los años setenta.

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Ese recorrido es precisamente el corazón de Fearless: Anthology 1965–2025, una colección de 38 canciones que reconstruye toda su carrera e incluye cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010). Entre ellas aparecen "Mother of Pearl" y una nueva versión de "A Certain Girl", grabada junto a Chrissie Hynde.

El repertorio del concierto estará centrado justamente en ese viaje musical, que permite recorrer la evolución de Wood como guitarrista, compositor y cantante a través de seis décadas de historia del rock.

Una historia compartida con el público argentino

Si bien será la primera vez que Ronnie Wood encabece un recital propio en el país, su relación con la Argentina lleva décadas. Los Rolling Stones ofrecieron conciertos en 1995, 1998, 2006 y 2016, con presentaciones que convocaron a más de 900 mil espectadores y consolidaron uno de los vínculos más fuertes entre una banda internacional y el público argentino.

Ese afecto se mantuvo incluso cuando los Stones dejaron de visitar el país. Durante el Hackney Diamonds Tour, Wood utilizó sus redes sociales para agradecer en inglés y en castellano a los fanáticos argentinos que viajaron a Estados Unidos para asistir a los conciertos de la gira. "Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds Tour por Norteamérica", escribió entonces.

Su regreso en noviembre tendrá, por eso, un significado especial. Más allá del peso simbólico de volver a ver sobre un escenario a uno de los integrantes de los Rolling Stones, el recital ofrecerá una oportunidad poco habitual: descubrir de cerca el universo musical de un artista cuya historia excede ampliamente a la banda que lo convirtió en una leyenda.

Entradas

Las entradas para el recital estarán disponibles desde el 28 de julio a las 10 en preventa exclusiva para clientes Santander Visa, con hasta seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el 29 de julio, también a las 10, con todos los medios de pago, a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

RB/fl