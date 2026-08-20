Cuando los muertos vuelven a tocar: el fenómeno de los hologramas en la música

Si hay un clásico del rock nacional que se fogueó es el de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y Soda Stereo, por eso es un dato colorido que los líderes de ambas bandas, hoy ya fallecidos, aparecieron en escena como hologramas. Aunque hay diferencias, porque en el caso del Indio Solari se trataba de una decisión suya en vida cuando la enfermedad le impidió estar presente en los shows de los Fundamentalistas del aire acondicionado. Pero estos ejemplos permiten hablar de la Necroindustria musical.

Más allá de que la obra, pertenencias y demás de artistas fallecidos sigan generando millones, la posibilidad de seguir vendiendo tickets de shows de músicos muertos, abre muchas preguntas. Esta cronista vivió la experiencia de Soda Stereo Ecos con Gustavo Cerati como holograma y puede afirmar que la sensación de realidad que se experimenta es surrealista.

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Más allá de si está bien o está mal, si es ético o no, también hay que pensar qué valor tiene como hecho artístico. Su peso reside en crear una ilusión colectiva. Por un lado tiene más de la industria del entretenimiento como cualquier evento de realidad virtual, o aventuras de parque de diversiones que como que de show musical. Es una experiencia. Por otro, resulta válido que generaciones que no conocieron en vida a algunos artistas, puedan ver estas sesiones que parecen distópicas y también se entiende que lo valoren quienes tienen su memoria emotiva ligada a alguno de estos m´sicos.

Ahora bien, la experiencia también es escalofriante, hay un muerto que vive, algo así como la frase de Rodolfo Walsh. Sin embargo, ¿acaso no experimentaron un terror inmenso los primeros espectadores del experimento del cine, que vieron a un tren avanzar en la pantalla y creyeron que se les venía encima?. ¿Acaso el cine, el teatro, las series, no provocan una hipnosis que genera emociones por personas y sucesos que no existen?

El tema difícil de avizorar es qué límite puede tener. ¿Podrá haber shows de Sumo, con Luca Prodan en holograma? ¿Jugará Maradona de nuevo?¿Jim Morrison volverá a la escena? ¿Janis Joplin? ¿Se hará una banda con los integrantes del club de los 27?

Las técnicas detrás de los hologramas

Las primeras técnicas que se usaron para colocar en shows en vivo a personas que ya no viven, incluían el Pepper’s Ghost. Esto implica colocar una superficie o pantalla transparente sobre el escenario, posicionada en un ángulo determinado y se proyecta la imagen o reconstrucción digital del artista directamente sobre esta superficie translúcida.

Debido a la inclinación y al reflejo sobre el material transparente, el público percibe visualmente una figura con apariencia tridimensional y con volumen flotando en el escenario.

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Ahora se incluye modelado 3D y captura de movimiento y músicos reales tocando en vivo.

Sin embargo, esta tendencia genera intensos dilemas éticos sobre el consentimiento del artista y la posible explotación comercial de su imagen. La gestión de estos derechos de propiedad intelectual suele recaer en herederos o grandes firmas, quienes deben equilibrar la preservación del legado cultural con el rendimiento financiero.

Otras proyecciones holográficas y recreaciones digitales para traer al escenario a artistas fallecidos:

Whitney Houston: Tuvo una gira holográfica internacional que recorrió Europa y Estados Unidos. Su espectáculo combinó la voz original de la diva, músicos en directo y su recreación digital.

María Callas: La soprano revive en el escenario mediante el montaje de la gira Callas en concierto en holograma. Este show combina una orquesta en directo con la proyección digital en 3D de la diva de la ópera.

Tupac Shakur: Su aparición en el festival Coachella en 2012 marcó el inicio masivo de este fenómeno, presentándose como un holograma hiperrealista que interactuaba con artistas en vivo sobre el escenario.

Roy Orbison: Encabezó una gira de conciertos sin cuerpo físico, en la cual su proyección estuvo acompañada por una orquesta real en vivo.

Michael Jackson: Reapareció digitalmente en los Billboard Music Awards de 2014, realizando una presentación de la canción "Slave to the Rhythm".

Elvis Presley: Se anunció el espectáculo Elvis Evolution en Londres, el cual utiliza inteligencia artificial y realidad aumentada para crear una experiencia inmersiva. Sin embargo, este show causó polémica y denuncias por publicidad engañosa, ya que varios asistentes señalaron que se trataba de pantallas y figuras físicas y no de un holograma auténtico.



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