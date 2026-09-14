Oasis vuelve en 2027: Liam y Noel Gallagher anunciaron 39 nuevas fechas

Bajo el nombre Live ’27, Oasis anunció 39 nuevas fechas para 2027 como parte de su gira de reunión, que comenzará el 21 de mayo en Glasgow, Escocia, y continuará por distintas ciudades de Reino Unido, Europa, Estados Unidos e Irlanda.

El anuncio llegó después de varias semanas de rumores y una campaña de adelantos en redes sociales. En los últimos días, Oasis había publicado una serie de videos con referencias a ciudades como Mánchester, Glasgow, París, Ámsterdam, Roma y Boston, mientras que un espectáculo de drones sobre Mánchester terminó revelando la fecha y hora en la que se conocerían oficialmente los nuevos planes del grupo. Incluso, antes de su último show en Wembley, a finales de septiembre de 2025, Liam Gallagher ya había dejado abierta la puerta a nuevas fechas. Antes de interpretar el cierre Champagne Supernova, le dijo al público: “Nos vemos el próximo año”.

La gira comenzará en Glasgow el 21 de mayo de 2027 y concluirá en nada menos que Knebworth, recinto donde dieron uno de los conciertos más importantes de su carrera en el año de 1996.

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Entre los destinos confirmados aparecen Manchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París y Roma, además de una nueva visita a Irlanda para presentarse en Slane Castle. El itinerario también contempla conciertos en Estados Unidos, con paradas anunciadas en ciudades como Boston y Las Vegas.

A continuación, todas las fechas confirmadas de Oasis para el próximo año:

21 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

23 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

25 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

28 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

29 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

4 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

6 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

8 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

11 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

12 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

15 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

18 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

19 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

22 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

25 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

26 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

2 de julio de 2027 — Múnich, Allianz Arena

3 de julio de 2027 — Múnich, Allianz Arena

10 de julio de 2027 — Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 de julio de 2027 — Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 de julio de 2027 — Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

17 de julio de 2027 — Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

23 de julio de 2027 — París, Stade de France

24 de julio de 2027 — París, Stade de France

29 de julio de 2027 — Roma, Stadio Olimpico

30 de julio de 2027 — Roma, Stadio Olimpico

10 de agosto de 2027 — Boston, Gillette Stadium

13 de agosto de 2027 — Boston, Gillette Stadium

14 de agosto de 2027 — Boston, Gillette Stadium

20 de agosto de 2027 — Las Vegas, Allegiant Stadium

21 de agosto de 2027 — Las Vegas, Allegiant Stadium

24 de agosto de 2027 — Las Vegas, Allegiant Stadium

4 de septiembre de 2027 — Slane Castle, Irlanda

5 de septiembre de 2027 — Slane Castle, Irlanda

11 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

12 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

18 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

19 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

Para asegurar un lugar en esta gira, el grupo anunció que los fanáticos deberán registrarse a partir del 17 de septiembre a través del link del instagram de Oasis.

Richard Ashcroft volverá a ser el invitado especial

Según informó NME, Richard Ashcroft volverá a acompañar a Oasis como invitado especial durante la gira, prolongando el vínculo que mantiene con los hermanos Gallagher desde la década de 1990. El exlíder de The Verve ya había participado como artista soporte durante la gira de reunión de 2025 y ahora estará presente en las nuevas fechas anunciadas para 2027.

La banda liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher volvió a los escenarios en agosto de 2024, después de poner fin a una disputa que se extendió durante 15 años. El regreso inicialmente contemplaba una serie de conciertos en Reino Unido, pero la enorme demanda de entradas llevó al grupo a sumar nuevas presentaciones en ese país. Dos meses más tarde, Oasis confirmó además su desembarco en América y Asia.

La gira de reunión comenzó oficialmente con dos históricos conciertos en Cardiff en julio de 2025, marcando el esperado regreso de una de las bandas más influyentes del rock de los años 90 y comienzos de los 2000, cuya trayectoria había quedado interrumpida por el conflicto entre sus dos integrantes principales.

Noel Gallagher, Mick Jagger, Brad Pitt, Paris Hilton y otros famosos, en el Mundial

En esa primera parte de su gira de regreso, los Gallagher visitaron un total de 11 países: Reino Unido; Irlanda; Estados Unidos; Canadá; México; Japón; Corea del Sur; Australi; Argentina; Chile; Brasil.

RM cp