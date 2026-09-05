Liam y Noel Gallagher estrenan filme creado por el autor de ‘Peaky Blinders’

En esta etapa de redituable reconciliación de los hermanos más famosos de Reino Unidos, el Festival de Venecia es un escenario donde Liam y Noel Gallagher no dieron recital alguno sino que acompañaron la premier mundial de Oasis: Don’t look back in anger (Oasis: no mirás el pasado con rabia). Este documental indaga en el impacto emocional del reencuentro de los hermanos Gallagher y de la exitosa gira mundial –Live ’25–, que tuvo incluso a la Argentina como escala, con dos recitales en River Plate en noviembre de 2025. Oasis: Dont’ look... incluye las primeras entrevistas conjuntas de los Gallagher en más de veinticinco años, ensayos inéditos, y escenas registradas en doce conciertos en tres continentes.

Explosión inesperada. Si bien en Oasis: Don’t look back in anger los directores son Dylan Southern y Will Lovelace, el responsable del proyecto es Steven Knight, afamado guionista y creador de éxitos como Peaky Blinders y La Casa Guinness, y el elegido para el guión de la nueva película de James Bond.

“La verdadera magnitud de este documental reside en su inesperada carga emocional”, dijo Steven Knight. “Sabíamos que la historia del reencuentro de los Gallagher tenía el potencial de ser explosiva, y que la enorme expectación de sus fans convertiría la gira 2025 en un acontecimiento cultural de gran trascendencia a su paso por todo el mundo. Sin embargo, nada nos preparó para la auténtica explosión de alegría y emoción de los fans –veteranos y nuevos, jóvenes y mayores– en estadios de todo el planeta”.

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Hijos, la clave. En el Festival de Venecia Steven Knight fue clave para saber detalles que Liam y Noel Gallagher no contarían a los periodistas. Sobre todo, los familiarias. Según Knight, la reconciliación de ambos hermanos se vio potenciada por los vínculos que empezaron a darse entre sus respectivos hijos, quienes incluso no se conocían antes del famoso reencuentro de los Gallagher. Liam tiene cuatro hijos: Molly-Moorish (28), Lennon (27), Genne (25), y Gemma (13); Noel es padre de tres: Anaïs (26), Donovan (19), y Sonny (16).

“Creo que cuando sus hijos se involucraron, esa fue la base para lo que vino después. Sus hijos se conocieron y se hicieron amigos”, explicó Knight. “Todos sabemos que cuando tus hijos se conocen y se llevan bien... y ves que ellos vuelven a hacer todo como lo hizo uno, vuleven a cometer los mismos errores; es genial. Es la única compensación por envejecer”.

Frialdad y afecto. Otro de los secretos de la realización de documental que relató Steven Knight fue cómo Liam Gallagher llegó al primer encuentro en quince años con su hermano Noel. Ese fue el tiempo en que estuvieron literalmente distanciados luego de una pelea que se dio el backstage, antes de un concierto en París, en 2009. Ese primera reunión, explicó Knight fue en medio de un tenso ensayo previo a su gira .

“Liam (Gallagher)) entra y dice: ‘¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Nos vamos?’. Y entonces todos dijeron: ‘Sí, vale, vale. 1, 2, 3, 4, ¡bum!’”.

Como para los periodistas presentes no quedó muy claro que ésa era la máxima expresión que Liam Gallagher podía dar ante el hermano que no veía hace quince años, Kinght agregó: “Los Gallagher son hombres ingleses de clase trabajadora; no van a mostrar emociones, ni siquiera se van a dar la mano”.

Tedencia. Oasis: Don’t look back in anger finalmente parece es un documental sobre el perdón y la aceptación y montado sobre el atractivo que tenía una reconciliación en la que “el mundo entero tenía la mirada puesta porque involucraba a dos hermanos conocidos por su carácter volátil, y ni nosotros sabíamos cómo iba a terminar todo”, explicó Kinght. Además élquiso “explorar el poder de la música y cómo las canciones de Oasis siguieron teniendo vida propia mientras la banda permaneció inactiva durante quince años”, dijo. “A medio camino entre un documental de recitales apasionantes, el estudio de una compleja relación fraternal y una celebración abierta de cómo la experiencia colectiva de la música puede unirnos, el documental cobró vida propia”.

Don’t look... se inscribe en una tendencia de artistas globales que lanzan películas estrictamente supervisadas sobre sus giras, como lo hicieron Taylor Swift con Eras Tour; también Beyoncé, y en los 90s, Madonna.