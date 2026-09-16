Franco BA consolida su ascenso en la escena electrónica junto a Miss Monique

El crecimiento de Franco BA sumará un nuevo capítulo el próximo 3 de octubre, cuando el DJ y productor argentino haga su esperado debut en Mandarine Park. El artista oriundo de José C. Paz compartirá la fecha con Miss Monique, una de las figuras más reconocidas de la escena electrónica internacional y también su compañera en el lanzamiento de “Ghosts”.

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La presentación representará uno de los pasos más importantes de su trayectoria hasta el momento. Llegar a Mandarine Park, un espacio que recibió a destacados exponentes de la música electrónica, aparece como la consecuencia de un camino construido con trabajo, constancia y una progresiva presencia en escenarios de mayor alcance.

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Para Franco BA, 2026 se convirtió en un año de crecimiento y consolidación artística. El inicio de la temporada lo encontró en el escenario principal de Ultra Buenos Aires, donde pudo mostrar su propuesta ante una audiencia masiva y formar parte de la programación de uno de los festivales más reconocidos del género.

Aquella participación marcó un punto de inflexión. No solo significó una mayor exposición para su proyecto, sino que también lo ubicó en un circuito compartido con nombres como Westend, Mau P, John Summit, Max Styler y Hozho, artistas con fuerte presencia dentro de la escena electrónica contemporánea.

El recorrido alcanzó otro momento determinante en mayo con la publicación de “Ghosts”, una producción realizada por Franco BA junto al argentino Nicolás Taboada y la DJ ucraniana Miss Monique. La colaboración vinculó al talento local con una artista de proyección global y amplió el alcance internacional del proyecto.

Con una atmósfera pensada para los momentos de mayor conexión en la pista, “Ghosts” sintetiza parte de la búsqueda que Franco BA desarrolla tanto en sus producciones como en sus presentaciones. El lanzamiento también permitió que la relación artística con Miss Monique trascendiera el estudio y se proyectara hacia un escenario de gran convocatoria.

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Ese vínculo tendrá ahora una nueva expresión en Mandarine Park, donde ambos volverán a coincidir, esta vez frente al público argentino. Para Franco BA, abrir la pista en una fecha encabezada por una referente internacional constituye un desafío artístico y, al mismo tiempo, una oportunidad para presentar su identidad musical ante una audiencia más amplia.

El debut adquiere además un significado especial por los orígenes del DJ. Desde José C. Paz, Franco BA fue desarrollando una carrera que comenzó lejos de los grandes escenarios y avanzó mediante presentaciones, producciones y colaboraciones que fortalecieron su lugar dentro del circuito.

Mandarine Park aparece en ese recorrido como una meta largamente esperada. Para numerosos artistas que comienzan a abrirse paso en la música electrónica argentina, presentarse allí simboliza el acceso a una de las plataformas centrales del género en el país.

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En el caso de Franco BA, la llegada se produce después de dos hitos decisivos: su actuación en Ultra Buenos Aires y la publicación de música junto a Miss Monique. Ambos acontecimientos contribuyeron a darle una nueva dimensión a su carrera y prepararon el terreno para el desafío que asumirá en octubre.

La fecha también servirá para comprobar cómo esa evolución se traslada a la pista. Luego de ganar experiencia ante públicos numerosos y profundizar su faceta como productor, el argentino tendrá la responsabilidad de iniciar una noche especialmente significativa dentro del calendario electrónico.

Más que una presentación aislada, el debut en Mandarine Park resume el proceso de crecimiento que Franco BA atravesó durante 2026. La experiencia acumulada, la visibilidad obtenida en Ultra y el alcance de “Ghosts” confluyen ahora en una actuación que puede representar un nuevo punto de partida.