Morat hizo vibrar el Movistar Arena y va por más de 100.000 espectadores en Argentina

La banda colombiana Morat abrió su serie de seis conciertos en el Movistar Arena, que promete reunir a más de 100.000 personas, con una puesta en escena cargada de luces, pantallas y energía, además de una dinámica muy cercana con sus fans, que ya podía anticipar que la noche iba a tener algo distinto.

Apenas sonaron los primeros acordes, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas recorrieron algunos de los temas que marcaron la historia del grupo y también presentaron en vivo parte de Ya es mañana, el quinto álbum de estudio de Morat, lanzado en 2025.

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La noche comenzó con Llamada perdida y continuó con Amor con hielo, Me toca a mí, Eclipse solar y Aprender a quererte. Esta última forma parte de Sobre el amor y sus efectos secundarios, el primer álbum de estudio del grupo, y representa una de las canciones de aquella primera etapa en la que la banda comenzó a construir su identidad alrededor de las historias de amor y desamor.

Además, los propios integrantes recordaron ese disco como el comienzo de una etapa en la que todavía tocaban en escenarios mucho más pequeños, antes de convertirse en el fenómeno que son hoy. En Argentina, ese crecimiento también tuvo sus propias etapas. Morat comenzó tocando en La Trastienda, después pasó por el Teatro Ópera y el Gran Rex, hasta llegar al Luna Park en marzo de 2019.

Después llegaron Tu cárcel (la versión de Los Bukis que muchos argentinos conocen también por la interpretación de Enanitos Verdes), Cuando nadie ve, Ya es mañana, Primeras veces, No se va y Antes de los 30, entre otras.

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A partir de ahí, la banda se trasladó a un escenario más íntimo, ubicado más cerca del público. La lista siguió con Etapa B, Mi suerte y MTV, otro de los momentos especiales de la noche, ya que Morat invitó a una fan a subir al escenario y le entregó una cámara para que pudiera registrar la canción desde adentro del show. A partir de lo que grabó, las imágenes fueron proyectadas en las pantallas y permitieron que todo el público pudiera vivir ese momento desde su mirada.

Después llegó uno de los momentos más particulares del concierto: el público tomó directamente una decisión sobre el repertorio. A través de las pulseras luminosas que tenían los asistentes, podían elegir entre No se va, En coma y Punto y aparte. Finalmente, la elegida fue Punto y aparte.

Desde allí, la banda volvió al escenario principal para continuar con Desastre natural, Lo poco que yo quiero, Debí suponerlo, Cómo te atreves, Faltas tú, Besos en guerra y Vuelvo a ti. Y cuando parecía que la noche había terminado, Morat volvió para el bis con A dónde vamos y 506.

Más de 100.000 personas en seis noches

La presentación fue apenas el comienzo de una serie de seis conciertos en el Movistar Arena. Ahora, la banda todavía tiene cinco funciones por delante, todas agotadas: 24, 25 y 26 de septiembre, y 29 y 30 de septiembre. En total, el paso de Morat por Buenos Aires reunirá a más de 100.000 espectadores.

Durante 2024, el grupo ya había llevado su propuesta a una escala internacional con la gira Antes de que amanezca, que recorrió 14 países, 24 estadios y 19 ciudades, con más de un millón de asistentes.

ML