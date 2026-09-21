Paulo Londra vuelve a casa para “El Último Round”: cuándo será y cómo comprar entradas

Paulo Londra regresará a Córdoba para protagonizar “El Último Round” del año en la ciudad que lo vio nacer. El show será el jueves 3 de diciembre en Quality Arena y marcará el reencuentro del artista con el público cordobés después de un año de presentaciones internacionales y nuevos proyectos musicales.

La fecha fue anunciada por Quality Center, que también informó los detalles para acceder a las entradas. La preventa exclusiva comenzará el martes 22 de septiembre a las 13, mientras que la venta general se habilitará una vez agotado el cupo destinado a esa primera etapa. La preventa será exclusiva para quienes compren con tarjeta de crédito Cordobesa y permitirá abonar los tickets en seis cuotas sin interés. Las entradas estarán disponibles en el sitio oficial de Quality y en la boletería del complejo.

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El regreso de Londra a Córdoba llega después de una etapa marcada por presentaciones en distintos países. Durante 2026, el cantante actuó en Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Perú, donde realizó su primer concierto en un estadio. Además, participó del Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y Oro por su presentación.

En Argentina, otro de los momentos destacados de su año fue su regreso al Lollapalooza Argentina después de siete años. Londra se presentó como uno de los headliners nacionales ante una multitud y estuvo acompañado por una banda en vivo.

Un nuevo disco en camino

El show en Córdoba también llegará en medio de una nueva etapa artística para el cantante. Londra prepara el lanzamiento de “Entre cielos”, su próximo trabajo discográfico, previsto para el 21 de octubre. Como adelanto del álbum, presentó “Me asfixia la ciudad”, una canción de tono más íntimo que aborda la necesidad de frenar la rutina y encontrar refugio en los vínculos afectivos.

El nuevo material fue producido junto a Lisan y Tiano y representa una nueva búsqueda sonora dentro de la carrera del artista cordobés. El concierto de diciembre será una nueva oportunidad para que Londra se encuentre con el público de su ciudad después de una trayectoria que lo llevó desde Córdoba a escenarios internacionales.