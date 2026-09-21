Pía Felpeto le pide a Avilés "levantar el teléfono" ante los inversores, tras los reclamos de Bugliotti

La concejal opositora de Villa Carlos Paz Pia Felpeto cuestionó al intendente Esteban Avilés por su falta de diálogo con empresarios e inversores inmobiliarios. El planteo surgió después de que el empresario Euclides Bugliotti calificara a la ciudad como Villa "miseria" Paz y afirmara que el intendente no le atiende el teléfono.

Felpeto, hija del ex intendente Carlos Felpeto, sostuvo que el jefe comunal "no atiende mucho el teléfono, se ve". En declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7, la edil afirmó que, ante un inversor como Bugliotti, "por lo menos habría que levantar el teléfono, hacer alguna reunión y escuchar qué es lo que tienen para decir, para proponer para Carlos Paz".

Describió al empresario como alguien "que en las localidades donde va genera trabajo fundamentalmente". Agregó que sería importante conocer cuál es el proyecto que plantea para la ciudad.

Sobre ese emprendimiento, aclaró que desconoce los detalles: "no sé concretamente bien dónde es y cómo está zonificado". Dijo creer que se ubica en una zona entre Carlos Paz y Malagueño denominada El Cajón, y advirtió que "hay una zona que es zona protegida".

La ordenanza de 2023 y el "relato" de los edificios

Sobre la relación del municipio con los desarrollistas, Felpeto sostuvo que el argumento del exceso de edificios durante la gestión de su padre es "parte del relato que Avilés viene planteando hace muchísimos años, desde que él era concejal". Y afirmó: "No se han aprobado más edificios en la gestión de mi padre, más que ahora". En su opinión, "Carlos Paz está plagado de edificios, de construcciones y de emprendimientos".

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Según la concejal, en 2023 el intendente impulsó una ordenanza que prohíbe construir y que sigue vigente. Explicó que hace unas semanas se presentó un proyecto para salir de "ese escollo que les ha generado con el empresariado, con las inversiones".

Recordó que la primera ordenanza de esa gestión fue la de prohibir la construcción, y que "en estos tres años no han hecho tampoco inversiones en esa infraestructura".

Cloacas, gas y tarifas

"El gran problema que tiene Carlos Paz es que Avilés no ha invertido en 16 años de gestión en infraestructura", dijo la concejal. Enumeró las áreas que, a su criterio, requieren obras: "Carlos Paz necesita inversión en infraestructura, en cloacas, en el servicio de agua, en gas".

Sobre el gas, aseguró que "hace más de cuatro años que la empresa de gas no colocaba un caño". Lo atribuyó a "un capricho de nuestro intendente", por el cual "recién hace poquito se ha terminado de liquidar la empresa que teníamos acá".

Consultada por la frase de Bugliotti, respondió: "Me duele, por supuesto". Y precisó: "Me duele que Carlos Paz no tenga los servicios que paga, porque acá tenemos una presión impositiva bastante fuerte".

Según Felpeto, "el año pasado se han dedicado, cada dos o tres meses, a aumentar las tarifas de una manera brutal para el vecino de Carlos Paz y para el empresario también". Y remarcó que "ese aumento que nosotros tenemos en los servicios, en los impuestos, no se refleja en lo que vemos en la ciudad".

La edil también criticó la agenda turística de la ciudad. "Hay poca planificación turística y poca planificación para cortar con la estacionalidad que nosotros tenemos", señaló. Sobre la gestión municipal, opinó que se trata de "un gobierno que ya se ha burguesado un poco, se ha cerrado muchísimo y que el equipo que tiene no está a la altura de las circunstancias". Y agregó: "Carlos Paz es una marca fuertísima a nivel turístico, pero bueno, se ha dejado estar".