Granja Tres Arroyos ofreció pagar salarios con pollos: qué pasa con su planta en Córdoba

Granja Tres Arroyos ofreció a trabajadores de su planta de Pilar cobrar una parte de los salarios adeudados con pollos, en medio de la profunda crisis financiera y productiva que atraviesa el grupo avícola. La propuesta se conoció mientras la compañía avanza con un pedido de concurso preventivo y mantiene paralizadas o reducidas las operaciones en distintas plantas.

La propuesta de pago en especie surgió en las últimas audiencias entre la empresa y los gremios, mientras continúa vigente la conciliación obligatoria en la planta de Pilar. Allí se habían acordado previamente medidas paliativas para los trabajadores afectados por los despidos, entre ellas la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta.

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La oferta se da en un contexto de fuerte deterioro financiero. Granja Tres Arroyos reconoció ante la Justicia una deuda de $536.000 millones al 31 de diciembre de 2025, sin contar el pasivo acumulado durante este año.

Según la presentación judicial, unos $199.000 millones corresponden a deudas financieras, $161.000 millones a proveedores, $52.000 millones a impuestos, $78.000 millones a deudas laborales y fiscales y $46.000 millones a otras obligaciones comerciales. A esto se suman más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados, otro de los indicadores de la falta de liquidez que atraviesa al grupo.

Qué pasa en Córdoba

La presencia de Granja Tres Arroyos en Córdoba se concentra principalmente en Avex, incorporada al grupo en 2019 y con su principal complejo avícola en Río Cuarto. La empresa quedó incluida en el pedido de concurso preventivo presentado por el Grupo GTA, que contempla a las cuatro sociedades del entramado empresario: Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y HAISA.

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Mientras Wade opera la planta de Pilar, vinculada a los activos de la ex Cresta Roja, Avex concentra su actividad productiva en Córdoba. Por el momento, desde la entidad de Río Cuarto no han informado que en la planta local se haya realizado una propuesta similar ni que exista una medida equivalente a la adoptada en Pilar.

El concurso preventivo forma parte del proceso de reestructuración con el que el grupo busca afrontar las deudas acumuladas y definir el futuro financiero y operativo de sus empresas. Días atrás, el dirigente gremial Julio Chamorro había señalado que se habían presentado dos solicitudes de concurso preventivo, una correspondiente a Wade y otra a Granja Tres Arroyos, aunque en ese momento todavía no habían sido admitidas formalmente por la Justicia porque no se había publicado el edicto.