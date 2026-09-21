El Frente Cívico tomó posición por Ferrero: "No estamos de acuerdo con pedir su renuncia"

El legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, defendió a Alejandra Ferrero frente a los cuestionamientos vinculados con el empleado de planta permanente Omar Manuel Ludueña y sostuvo que las responsabilidades de la legisladora son diferentes a las del exlegislador Cañito Flores. En ese marco, anticipó que su bloque no acompañará un eventual pedido de renuncia y reclamó controles más estrictos dentro del Estado.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Nostrala consideró que los casos de Alejandra Ferrero y Cañito Flores no pueden analizarse bajo el mismo criterio. Según explicó, la diferencia principal está en los antecedentes de las personas que trabajaban en los respectivos despachos legislativos. “No es la misma la situación en cuanto a la responsabilidad de los legisladores”, sostuvo el legislador.

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En relación con Flores, Nostrala señaló que el entonces legislador había designado a dos asesores que, según su planteo, contaban con antecedentes penales graves. Aclaró, sin embargo, que no existía una denuncia contra el propio Flores. “Nosotros fuimos muy claros, a pesar de que él no tenía ninguna denuncia, porque esto también hay que aclararlo, no había ninguna denuncia contra el legislador, nos pareció que había una responsabilidad ética al nombrar acá a dos asesores que tenían antecedentes penales gravísimos”, afirmó.

Sobre el caso de Ferrero, explicó que Ludueña ya era un empleado de planta permanente de la Legislatura y que, según la información que manejaba, "no contaba con antecedentes penales al momento de su incorporación al despacho".

El rechazo al pedido de renuncia

Consultado sobre la posición del Frente Cívico ante un eventual pedido de renuncia de Ferrero, Nostrala fue contundente y anticipó que “el bloque por supuesto que no está de acuerdo con pedir la renuncia de la legisladora Ferrero”, sostuvo.

El legislador también rechazó que la postura responda a una cuestión corporativa o a una defensa partidaria. “Si se diera una situación igual en el bloque del peronismo, donde le suceda lo mismo que a Ferrero, nosotros no estaríamos dispuestos a pedirle la renuncia tampoco. No es una cuestión de partido”, afirmó.

Nostrala planteó que la Legislatura debería avanzar en controles periódicos y permanentes sobre los empleados públicos, incluso después de su ingreso a la administración. “Me parece bien que la legislatura tome cada vez más recaudos, que sea cada vez más estricta en los controles, porque una cosa es el ingreso, pero me parece que después hay que controlarlos”, explicó.

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El legislador señaló que una persona puede presentar un certificado de antecedentes sin anotaciones y, posteriormente, cometer un delito. Por ese motivo, consideró que "hay que hacer controles periódicos permanentes y mucho más estrictos para evitar estas situaciones”, sostuvo.

Los casos que involucran al Estado

Durante la entrevista, Nostrala también se refirió a otros casos que involucraron a personas vinculadas con distintos espacios de la administración pública.“El caso de Barrelier, que lo designó como becario Yaryora cuando fue intendente de Córdoba, pasaron unos años, el tipo va preso, lo meten preso por delitos terribles, y a los pocos meses de haber estado preso, el intendente Pazzerini casi lo deja ahí en la planta permanente, sabiendo que había antecedentes gravísimos de este animal”

Nostrala sostuvo que, a su criterio, tanto los controles al momento del ingreso como las revisiones posteriores son necesarios para evitar situaciones de este tipo.“Si vos designás en la planta de empleados a Barrabrava, a Punteros, sin controlar antecedentes, y bueno, esto es muy probable que suceda”, afirmó.

En ese marco, reclamó que los controles se apliquen en todas las áreas estatales, sin importar el organismo ni el espacio político al que pertenezca la persona responsable de la designación. “No importa a qué bloque pertenezca, quién es el que lo designó, no puede ingresar a la administración pública una persona que tenga semejante antecedente”, sostuvo.

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En cuanto a la situación de Ferrero, Nostrala sostuvo que el proyecto presentado por Leonardo Limia no plantea su renuncia, sino que está relacionado con el hecho de que la legisladora todavía no retomó su banca. El dirigente del Frente Cívico consideró que el debate en la Legislatura puede servir para transparentar lo ocurrido y reclamó que los controles no se limiten al ámbito parlamentario, sino que alcancen a toda la administración pública.

“Tengo entendido que en lo que se va a debatir el tema probablemente sí, bueno, y ojalá sea, para transparentar todo este tipo de situaciones. Esto hay que hacerlo a la luz del día y para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo”, sostuvo.

Entrevista realizada en el programa “Es por Acá”, de Punto a Punto Radio, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.