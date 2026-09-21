Ciencia en Diálogo llega a Córdoba con una mesa sobre alimentación y conocimiento

La Dirección de Divulgación de las Ciencias y la Tecnología de la Provincia de Córdoba realizará una nueva actividad del programa Ciencia en Diálogo Córdoba el martes 22 de septiembre, a las 17.30, en el Museo Superior de Bellas Artes Evita, Palacio Ferreyra. La actividad será libre y gratuita, con cupo limitado, y requerirá inscripción previa a través de un formulario online.

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Ciencia en Diálogo Córdoba es una iniciativa desarrollada por la Dirección de Divulgación de las Ciencias y la Tecnología, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba. El programa busca acercar los últimos avances y descubrimientos científicos a la comunidad cordobesa mediante charlas, talleres y conferencias en las que el público pueda interactuar directamente con especialistas de distintas áreas.

Una mesa sobre alimentación

La próxima propuesta se denomina “Somos lo que comemos” y abordará la temática de la alimentación desde una perspectiva vinculada con la divulgación científica. El encuentro tiene como objetivo promover el acceso a conocimientos científicos y tecnológicos actuales, además de facilitar el diálogo directo entre expertos y la comunidad.

Desde la organización señalaron que el ciclo busca estimular el interés y la participación activa de jóvenes y adultos en temas relacionados con la ciencia y la tecnología. La participación será gratuita, aunque estará sujeta a la disponibilidad de cupos. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción.

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Ciencia en Diálogo Córdoba se desarrolla con la participación de instituciones vinculadas con el sistema científico, tecnológico, educativo y cultural, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, el CONICET Córdoba y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF).

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre las instituciones científicas y la sociedad, y a generar espacios de intercambio sobre temas de actualidad.