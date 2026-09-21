FAdeA llega a 2027 con números en rojo y un presupuesto que deja poco margen para crecer

La fábrica de aviones proyecta ingresos propios por $81.771 millones, pero necesitará $110.495 millones para cubrir sus gastos operativos. El Tesoro aportará otros $22.157 millones y el resultado económico previsto volverá a ser negativo. Para inversión, el Presupuesto 2027 contempla apenas $4.383,9 millones. A la falta de contratos de largo plazo se suma la pérdida de trabajadores especializados y tres años sin paritarias.

La Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA) llegará a 2027 con una cuenta que vuelve a exhibir su principal debilidad: la actividad que genera por sí misma no alcanza para sostener el funcionamiento de la empresa.

Los números del Presupuesto 2027 muestran una fábrica que mantiene capacidades industriales estratégicas, participa de un programa internacional junto a Embraer y conserva productos propios como el IA-63 Pampa III, pero que todavía necesita una asistencia millonaria del Estado para completar su ecuación.

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FAdeA prevé generar $81.771 millones de ingresos operativos durante el próximo año. Al mismo tiempo, calcula $110.495 millones de gastos operativos. La diferencia alcanza los $28.724 millones.

Los ingresos propios cubrirían así alrededor del 74% de los gastos necesarios para mantener la estructura en funcionamiento.

Para completar la ecuación, el Presupuesto contempla $22.157 millones en transferencias corrientes del Tesoro Nacional. Aun con ese aporte, la empresa proyecta un resultado económico negativo de $6.750 millones.

La fotografía presupuestaria deja entonces tres datos centrales: FAdeA no logra financiar sus costos con su actividad comercial, necesita recursos del Tesoro y, pese a esa asistencia, mantiene un resultado negativo.

El costo de mantener la estructura

Dentro de los gastos operativos previstos para 2027, FAdeA destinará $35.818,4 millones a remuneraciones.

La masa salarial representa aproximadamente el 32,4% del gasto operativo total y equivale a más de la mitad de los ingresos propios que la fábrica espera generar durante el año.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el tipo de industria del que se trata. FAdeA necesita técnicos, ingenieros, operarios y especialistas con conocimientos específicos que no se incorporan de un día para otro.

La fábrica puede reducir su estructura para achicar costos, pero esa decisión también puede afectar una de las capacidades más difíciles de reconstruir: el conocimiento acumulado durante años.

El problema aparece con mayor claridad cuando se compara el costo de funcionamiento con el volumen de trabajo previsto. FAdeA necesita más actividad para que su estructura deje de depender de manera permanente de los fondos públicos.

Poco dinero para invertir

El Presupuesto 2027 tampoco muestra un escenario de expansión industrial.

FAdeA contará con $4.383,9 millones de Inversión Real Directa, frente a los $110.495 millones que necesitará para afrontar sus gastos operativos.

La inversión representa apenas alrededor del 4% del gasto operativo. El margen resulta reducido para una industria que necesita renovar equipamiento, incorporar tecnología, mantener instalaciones, desarrollar capacidades y eventualmente ampliar sus líneas de producción.

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La diferencia entre ambos números resulta significativa: mientras FAdeA destinará más de $110.000 millones al funcionamiento cotidiano, tendrá menos de $4.400 millones para inversiones. En otras palabras, el presupuesto alcanza principalmente para sostener la fábrica, no para darle un fuerte impulso a su crecimiento.

El problema que vuelve: contratos y previsibilidad

La situación financiera no puede analizarse solamente desde la planilla de ingresos y gastos. FAdeA necesita una cartera de trabajo estable para planificar su estructura y evitar que los recursos del Estado terminen financiando períodos de baja actividad.

Durante 2024 y 2025, la empresa atravesó un período de incertidumbre contractual con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina.

En mayo de 2025 se firmaron dos acuerdos que entonces se encontraban en la etapa final de aprobación por parte del Ministerio de Defensa: uno por US$ 23,8 millones para la recuperación de aeronaves C/KC-130 Hércules y otro por US$ 67,1 millones para el sostenimiento y modernización del sistema IA-63 Pampa III.

La falta de concreción de esos compromisos volvió a mostrar una dificultad histórica de la fábrica: los anuncios y las oportunidades comerciales no reemplazan una cartera de contratos plurianuales.

FAdeA necesita conocer con anticipación qué trabajos tendrá, qué recursos deberá comprar y qué capacidad productiva deberá sostener. Sin esa previsibilidad, la empresa queda atrapada entre períodos de actividad y momentos en los que debe mantener una estructura industrial sin suficiente trabajo para financiarla.

Embraer, una excepción dentro de la ecuación

El programa C-390 Millennium de Embraer representa una de las principales oportunidades industriales de la fábrica cordobesa.

FAdeA participa en el programa mediante la fabricación de componentes que luego se incorporan al avión producido por la compañía brasileña.

El vínculo tiene una característica que diferencia al proyecto de otros negocios de la empresa: FAdeA se integra a una cadena de producción internacional con un programa definido y una demanda vinculada a mercados externos.

La participación en el C-390 le permite a la fábrica sostener una puerta abierta hacia la industria aeronáutica internacional.

Pero ese programa no alcanza, por sí solo, para resolver la ecuación financiera de FAdeA. La empresa necesita además contratos con las Fuerzas Armadas argentinas y nuevos negocios comerciales que permitan ocupar sus instalaciones y sostener su estructura.

El Pampa busca una salida al mercado externo

El otro gran activo industrial de FAdeA es el IA-63 Pampa III.

Durante su última visita a la fábrica, el ministro de Defensa planteó como prioridad “abrir FAdeA al exterior y buscar mercados internacionales para el Pampa III” y mencionó a México y Perú entre los mercados posibles.

Una de las alternativas que aparece en ese escenario consiste en desarrollar una línea de coproducción del Pampa III con México. El mercado mexicano aparece con una demanda inicial estimada en más de 20 aeronaves.

El desafío pasa por transformar esa posibilidad en un programa concreto.

Para FAdeA, conseguir un comprador no implica solamente vender un avión. La operación puede demandar acuerdos industriales, financiamiento, capacitación, certificaciones y compromisos de largo plazo.

Por eso, la diferencia entre anunciar mercados potenciales y cerrar contratos resulta clave para una empresa que necesita aumentar sus ingresos propios.

Tres años sin paritarias

La situación laboral agrega otro frente de tensión.

Marcelo Bertorello, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) de Córdoba, afirmó que los trabajadores de FAdeA llevan aproximadamente tres años sin negociación paritaria y sostuvo que los salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

El dirigente reclamó un programa de trabajo de largo plazo y contratos que permitan darle previsibilidad a la fábrica.

“Nuestra fábrica necesita de forma urgente un plan plurianual, serio y verificable. No alcanza con un anuncio aislado”.

Bertorello también reclamó contratos firmes de mantenimiento con las Fuerzas Armadas y avanzar con el negocio de mantenimiento comercial.

“Pedimos contratos firmes de mantenimiento con las Fuerzas Armadas, que le den previsibilidad a la fábrica, avanzar con el mantenimiento comercial, unidad de negocios que hoy está parada y concretar los proyectos de venta del Pampa, nuestro producto insignia que tiene mercado”, dijo el dirigente gremial.

Según Bertorello, FAdeA redujo su dotación hasta unos 565 trabajadores y en un solo mes salieron 87 empleados.

La reducción del personal especializado agrega un problema de largo plazo. Un técnico o un ingeniero con experiencia específica requiere años de formación y práctica. Si la fábrica pierde esa capacidad, recuperar el mismo nivel de conocimiento cuando aparezcan nuevos contratos puede llevar mucho tiempo.

El número que resume el problema

El Presupuesto 2027 vuelve a dejar a FAdeA frente a una ecuación difícil.

$81.771 millones de ingresos propios. $110.495 millones de gastos operativos. $22.157 millones de transferencias del Tesoro. $4.383,9 millones de inversión y un resultado económico proyectado negativo de $6.750 millones.

La fábrica necesita aumentar su actividad comercial para reducir su dependencia de los recursos públicos. También necesita contratos de largo plazo que permitan planificar producción y conservar trabajadores especializados.

Bertorello sintetizó el reclamo del sector gremial en un planteo que apunta precisamente a ese problema:

“Defender FAdeA no es esconder sus números ni sostener indefinidamente su déficit, es ponerla a producir, con trabajo real y con contratos, nos alarma la falta total de anuncios del ministro sobre dos temas críticos, la recomposición salarial y la deuda con proveedores de casi 21 millones de dólares que tiene frenada la producción”.

El Presupuesto 2027 no muestra una fábrica en proceso de expansión. Muestra una empresa que todavía necesita al Tesoro para sostener su funcionamiento y que dispone de un margen de inversión pequeño frente al tamaño de su estructura.

El desafío para FAdeA será convertir sus capacidades industriales —el Pampa, el trabajo para Embraer y sus servicios de mantenimiento— en una cartera de contratos suficientemente amplia y estable para que los ingresos propios comiencen a cerrar una brecha que, por ahora, el presupuesto nacional sigue obligado a cubrir.