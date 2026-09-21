"No nos vamos a prestar para lavar su imagen": sobrevivientes de abusos rechazaron reunirse con León XIV

Mientras se prepara la visita del papa León XIV a la Argentina, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiástico de Argentina volvió a marcar su postura frente a la Iglesia y adelantó que no tiene intención de reunirse con el Sumo Pontífice. Daniel Vera, integrante de la organización y sobreviviente de abuso sexual, cuestionó el tratamiento que reciben las víctimas.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Vera explicó las razones del pronunciamiento de la organización y habló sobre el relevamiento de aproximadamente 150 sacerdotes con denuncias formales que realizaron el año pasado. Vera explicó que la Red decidió anticipar públicamente su postura frente a la llegada de León XIV a la Argentina. Según relató, "la decisión está vinculada también con experiencias recientes de organizaciones de sobrevivientes en España y Francia".

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El integrante de la Red cuestionó que en esos países se hayan seleccionado determinadas organizaciones y sobrevivientes para mantener encuentros con el Papa. “En Francia habían previsto una reunión, como que se iban a anotar y después también seleccionaron organizaciones que el perfil de estas organizaciones o estos sobrevivientes que seleccionan son gente que todavía sigue confiando en la Iglesia.”

“Desde la Red de sobrevivientes del abuso eclesiástico de Argentina, lo hemos dicho siempre, no ahora que viene el Papa, que por un montón de razones muy objetivas no confiamos para nada en la Iglesia”, sostuvo. En ese sentido, fue contundente “nuestra única forma de hablar con alguien de la jerarquía de la Iglesia sería sentado en un tribunal. Ninguna otra forma”.

El relevamiento de casos

Consultado sobre la cantidad de casos de abuso que actualmente atraviesan procesos judiciales, Vera aclaró que no podía precisar cuántos se encuentran en trámite durante 2026. Sin embargo, señaló que la organización realizó el año pasado un relevamiento de casos y que esa información fue enviada a un área del Vaticano. “Mas o menos hablamos de un número de 150 redondeando, porque hay casos en el que el abusador ya murió, hay otros que ya pasaron el juicio, otros que están por estar, hay otro que sólo es canónico.” explicó Vera.Según afirmó, no recibieron respuesta.

Vera indicó que la organización todavía no definió si realizará alguna manifestación o nuevo pronunciamiento durante los días de la visita papal. “Seguramente lo iremos viendo en el curso del tiempo”, sostuvo. Según explicó, el pronunciamiento previo también buscó evitar que los sobrevivientes fueran convocados para participar de actividades

“Hay gente de la iglesia que pretende que los sobrevivientes lavemos un poco de su imagen y nos prestemos para el diálogo, por eso nosotros que tenemos mucho recorrido hemos dicho que no nos vamos a prestar para eso”, afirmó. Aclaró, de todos modos, que la decisión corresponde a la organización y que un sobreviviente puede optar individualmente por mantener un encuentro si así lo desea.

El cuestionamiento a la Iglesia

Durante la entrevista, Vera también cuestionó el alcance de las medidas adoptadas por la Iglesia frente a sacerdotes acusados o condenados por abusos sexuales. En particular, se refirió a un caso de Río Cuarto que, según señaló, hicieron "un comunicado que un cura que fue encontrado culpable de delitos dentro de la iglesia, la pena máxima que le puede dar a la iglesia es sacar el estado clerical, es decir, no es más cura.”

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A partir de ese caso, planteó que la sanción eclesiástica no necesariamente impide que una persona continúe en libertad en la sociedad. Vera también cuestionó el programa de “Tolerancia Cero” impulsado durante el pontificado de Francisco. Según sostuvo, el problema está en que "las denuncias se tramitan en la iglesia y no a la iglesia"

Al finalizar, Vera buscó diferenciar la postura de la Red de una crítica a la religión o a la fe de las personas. “Nosotros siempre decimos que no estamos contra la fe de nadie, pero sí nos molesta que se ignore todo esto”, afirmó. El integrante de la organización sostuvo que el objetivo es que los abusos cometidos por integrantes de la Iglesia sean abordados y "que las víctimas sean escuchadas".

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.