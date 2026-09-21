“Nunca se vio algo así, eran proyectiles”: el granizo dejó 20 heridos, destrozó vehículos y dañó viviendas en La Francia

Una intensa tormenta de granizo sorprendió este fin de semana a la localidad cordobesa de La Francia, donde una pedrea de grandes dimensiones dejó al menos 20 personas heridas, provocó importantes daños en viviendas, vehículos y cultivos, e incluso obligó a evacuar a una familia.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el intendente Franco Castellina aseguró que se trató de un fenómeno sin precedentes para la localidad.

"Seguimos hasta la gente grande que vivió toda la vida en el pueblo y que conoce de meteorología dice que nunca se vio algo así. Fue de la nada, sin una gota de lluvia, y empezaron a caer piedras más grandes que una pelota de tenis. Para mí eran del tamaño de una naranja", describió.

El jefe comunal explicó que el granizo cayó durante aproximadamente 15 minutos y que la intensidad del fenómeno tomó por sorpresa a toda la población.

"Eran proyectiles realmente. No dieron tiempo a nada. Empezaron a caer en seco y te agarraban donde estuvieras parado", relató.

Veinte heridos y una exposición en pleno desarrollo

El temporal sorprendió a cientos de vecinos mientras se desarrollaba una exposición productiva organizada por el municipio en las instalaciones del club de la localidad.

"Justo habíamos organizado una expo productiva que era sábado y domingo. Estábamos con un desfile de moda al aire libre cuando cayó la primera piedra. Alguien gritó y todos nos quedamos mirando sin entender qué estaba pasando porque no caía ni una gota de agua", recordó Castellina.

Como consecuencia del temporal, hubo personas lesionadas tanto en el predio como en distintos sectores del pueblo. "Tuvimos alrededor de 20 heridos. También hubo un par de accidentes de tránsito por la desesperación del momento y gente golpeada en sus propios domicilios porque las piedras los sorprendieron en los patios", indicó.

Ante la magnitud de la emergencia, distintas localidades vecinas colaboraron con la asistencia sanitaria. "Lo primero fue atender a los heridos. Todos los pueblos cercanos pusieron sus ambulancias a disposición y tanto San Francisco como Arroyito recibieron a los casos de mayor complejidad".

Autos destrozados y viviendas dañadas

Castellina afirmó que los daños materiales fueron generalizados, especialmente en los vehículos estacionados en el predio donde se realizaba la exposición.

"Todos los autos quedaron totalmente abollados. No eran las típicas marcas de granizo. En mi caso, la piedra perforó directamente la luneta, entró al habitáculo y explotaron todos los vidrios. El parabrisas quedó completamente estallado y el auto ya no podía circular", contó.

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Y agregó: "Los bollos que dejaron eran enormes. Eran literalmente misiles que impactaban contra los vehículos", afirmó. "Anoche tuvimos que evacuar a una familia porque no podía permanecer en su casa. En algunos techos de chapa las piedras directamente arrancaron las chapas y las tiraron para el otro lado".

El temporal impactó además sobre la producción agropecuaria de la zona, aunque el municipio todavía trabaja para determinar el alcance de las pérdidas. "Estamos tratando de delimitar cuáles fueron los sectores más afectados. Incluso dentro del mismo pueblo hubo barrios donde la intensidad fue distinta", indicó.

"No hubo aviso que anticipara algo de esta magnitud"

El intendente remarcó que el fenómeno sorprendió incluso a quienes seguían la evolución del tiempo. "En el pronóstico aparecía una tormenta para las tres de la tarde, pero después se había disipado. Esto ocurrió pasadas las cinco y veíamos en los radares que la nube parecía pasar de largo", contó.

Según explicó, lo que más llamó la atención fue la forma en la que comenzó el temporal. "No hubo lluvia, no hubo truenos, no hubo nada que anticipara lo que iba a pasar. De golpe empezaron a caer esas piedras enormes", sostuvo.

Finalmente, aseguró que con el paso de las horas comenzó a dimensionarse la gravedad de lo ocurrido. "Cuando uno toma conciencia del tamaño que tenían las piedras y de que nos agarró totalmente desprevenidos, entiende que podría haber sido mucho peor", concluyó.