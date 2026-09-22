WWE volvió a la Argentina después de siete años ante un Movistar Arena colmado

Después de siete años, WWE volvió a la Argentina. En el marco del WWE South America Live Tour 2026, las principales Superstars de la compañía se presentaron ante un Movistar Arena colmado, donde los fanáticos argentinos tuvieron un rol central durante toda la jornada.

Cánticos, ovaciones y distintos guiños locales acompañaron los combates y generaron algunos de los momentos más celebrados de la noche. Uno de ellos fue la entrada de Penta con la bandera argentina, mientras que Joe Hendry sorprendió al público al cantar en español: “Hola, hola Argentina. Yo creo en Joe Hendry”. La aparición inesperada de Oba Femi también provocó una de las grandes ovaciones del show.

Crédito: PH @cgabrielsotelo

Otro de los momentos destacados tuvo como protagonista a Stephanie Vaquer, quien recibió una fuerte ovación durante su combate ante Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino. Tras la intervención de Raquel Rodriguez, apareció Becky Lynch, quien se enfrentó a Morgan y Rodriguez antes de compartir el ring con Vaquer.

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El cierre de la noche estuvo a cargo de Seth Rollins, LA Knight y Solo Sikoa frente a Jacob Fatu y The Usos. El combate estuvo acompañado de principio a fin por los cánticos del público y terminó con la victoria de Rollins, Knight y Sikoa, luego de que Rollins lograra la cuenta de tres sobre Jey Uso.

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La jornada también tuvo un momento especialmente vinculado con la cultura popular argentina: la presencia de La Masa, histórico personaje de 100% Lucha, que despertó la nostalgia y el reconocimiento de los fanáticos.

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De esta manera, el regreso de la compañía al país dejó una noche cargada de combates, apariciones inesperadas y momentos celebrados por el público, en un Movistar Arena que volvió a recibir a las grandes figuras de la lucha libre internacional.