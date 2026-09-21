Modelo ONU La Plata 2026: El simulacro educativo más grande del país reúne a más de 2200 jóvenes

Durante esta última semana de septiembre, más de 2200 estudiantes de 130 colegios secundarios formarán parte del IX Modelo Intercolegial de Naciones Unidas La Plata, el proyecto insignia de la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata (ACSERP). Además del histórico acompañamiento de la Municipalidad de la Plata y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), este año se suma como auspiciante institucional la Oficina de la ONU en Argentina.

Las actividades iniciarán el martes 22 de septiembre a las 18:00 con el Acto de Apertura. A celebrarse en el Pasaje Dardo Rocha, dará inicio formal al simulacro educativo público y gratuito más grande del país. Se espera la presencia de distintas autoridades municipales, universitarias y provinciales, así como diplomáticos extranjeros y referentes de la sociedad civil.

Seguidamente, el “Modelo” se celebrará en la República de los Niños los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre, mientras que el Pasaje Dardo Rocha volverá a recibir a los estudiantes la noche del jueves para el tradicional Agasajo Diplomático.

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Llevada a cabo anualmente, la iniciativa, que se propone sin costo para estudiantes, docentes y colegios, cuenta con una creciente participación de estudiantes y colegios secundarios, tanto públicos como privados. En la actual edición, el Modelo contará también con estudiantes provenientes de otras ciudades y provincias como CABA, Florencio Varela, Brandsen, Baradero, Gral. Madariaga, Villa Gesell, Mar Chiquita, Chubut y San Juan. Además, contará por primera vez con participación internacional, con un contingente proveniente de Paraguay.

¿Qué es el Modelo ONU?

El “Modelo” es un juego de roles dirigido a estudiantes de 4°, 5°, y 6° año enfocado en la oratoria, la investigación y la búsqueda de consenso. Tras una rigurosa preparación, los jóvenes asumen el rol de diplomáticos para debatir problemáticas globales de gran relevancia actual, tales como la inteligencia artificial, la crisis climática, las políticas comerciales, las fuerzas de seguridad y diversos conflictos bélicos.

El proyecto es organizado por un grupo de más de 170 jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años, que de manera voluntaria hacen posible la actividad. Desde 2016, con la primera edición del Modelo ONU La Plata, el equipo organizador apuesta por la educación pública, gratuita y de calidad. A diferencia de otras actividades similares, la publicidad y gratuidad permiten conjugar masividad con excelencia académica, lo que, hoy en día, convierte al Modelo ONU de nuestra ciudad en el más convocante del país.

Para consultas, notas o acreditaciones, comuníquese con Gonzalo Ruiz del Castillo (2216914495), Bautista Piescorovski (2215672484), Micaela Mendivil (2214543387) o Pedro Crisorio (2213647342), a través del correo electrónico [email protected], o mediante el perfil de Instagram @modeloonulp.