lunes 21 de septiembre de 2026
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS
Política

Fehgra apoyó la eximisión de Ingresos Brutos al turismo extranjero en Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que la provincia va a incorporar al próximo paquete fiscal la exención de Ingresos Brutos a los consumos turísticos realizados por visitantes extranjeros, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).

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FEHGRA respaldó la exención de Ingresos Brutos al turismo extranjero impulsada por Río Negro. | CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - CFI

Cuando se implemente, Río Negro será la primera provincia del país con una medida de este tipo. Queremos hacer más competitivos nuestros destinos, atraer más turismo internacional y generar más actividad, inversión y empleo”, aseguró el gobernador.

El presidente de FEHGRA, Daniel Prieto, celebró la iniciativa que la entidad venía empujando hace meses: “Reducir la presión tributaria sobre los establecimientos habilitados permite mejorar la competitividad de las empresas que cumplen con las normas, generan empleo registrado y realizan un importante aporte a las economías regionales”.

En el mismo sentido se pronunció la coordinadora de la Región Patagonia de FEHGRA, Belén García Bertone: “Tendrá un gran impacto promocional para la provincia, al otorgar una ventaja competitiva frente a otros destinos. Además, será un gran beneficio para quienes pagan sus impuestos y, en paralelo, un incentivo para estimular la formalidad en el sector”.

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El anuncio de esta iniciativa, que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, se realizó junto con la presentación de los alcances de la Ley de Promoción de la Inversión Turística, que establece incentivos impositivos para nuevas inversiones en alojamiento y contempla mayores beneficios en aquellas localidades que cuentan con menor infraestructura turística.

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