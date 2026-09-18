Periodismo de calidad y ahorro cotidiano: la fórmula de Perfil para multiplicar el valor de su suscripción

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Explorá por categorías o ubicación: Podés filtrar los beneficios por Gastronomía, Entretenimiento, Compras, Educación, Salud y más. Si activás la geolocalización o usás el filtro de "Mapa", vas a visualizar en tiempo real las marcas e institutos adheridos cerca tuyo, con alcance en CABA, GBA y las principales ciudades del interior del país.

Obtené tu cupón sin límites: Buscá la propuesta que te interese y hacé clic en Obtener cupón. El sistema generará un código (alfanumérico o QR). Podés usar cuantos cupones quieras al mes, sin tope de uso general.

Canjeá en el acto: Presentá el QR en el comercio físico o ingresá el código alfanumérico en la tienda online del comercio adherido antes de finalizar tu compra.

Guía rápida de resolución de dudas

¿El descuento es acumulable con otras promociones del comercio?

Por lo general, los beneficios no son acumulables con otras promos vigentes en el local, a menos que las condiciones del cupón indiquen lo contrario. Te recomendamos leer los "Términos y Condiciones" de cada beneficio específico.

¿Cómo encuentro descuentos cerca de mi ubicación?

Dentro de la plataforma, activá el permiso de ubicación en tu navegador o celular. También podés usar el filtro de "Mapa" para ver los comercios adheridos que tenés cerca.

¿Puedo buscar beneficios por categorías?

Sí, el menú principal te permite filtrar por Gastronomía, Entretenimiento, Compras, Educación, Salud y más. También podés usar la barra de búsqueda para encontrar una marca específica.

¿La plataforma está disponible en todo el país?

¡Sí! Vas a encontrar beneficios tanto en CABA y GBA como en las principales ciudades del interior.

¿Qué pasa si un comercio no acepta mi cupón?

Cada cupón tiene un botón de "Reportar un problema". Si tenés inconvenientes en el local, informanos para que nuestro equipo de soporte pueda contactar al comercio y solucionarlo de inmediato.

El código de descuento online me da "error", ¿qué hago?

Verificá que el código esté bien escrito (respetando mayúsculas y minúsculas) y que no haya expirado. Si el error persiste, escribinos a través del chat de ayuda de la plataforma.

¿Este servicio tiene un costo adicional?

No, potenciamos tu suscripción con más experiencias y descuentos. Todos estos nuevos beneficios ya están incluidos en tu suscripción actual de Perfil*.

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