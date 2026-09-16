Asadero recibe la primavera con un cóctel en su jardín

Con la llegada de la primavera, Asadero inaugura la temporada de su espacio al aire libre con un cóctel especial. El restaurante de fuegos de Chacarita abrirá las puertas de su jardín para celebrar el cambio de estación con una propuesta en formato feria.

El encuentro será el 29 de septiembre desde las 19 h y tendrá comida de fuego, barra y música. La propuesta busca aprovechar el espacio exterior del restaurante y darle la bienvenida a una nueva temporada con una noche diferente.

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El jardín forma parte de una casona del siglo XX totalmente restaurada y cuenta con distintos elementos que caracterizan el espacio, entre ellos una piscina espejo, un fogonero, una huerta urbana y una imponente palmera.

De esta manera, Asadero se suma a la agenda de propuestas primaverales de la ciudad con una celebración al aire libre que tendrá a los fuegos, la gastronomía y el encuentro como protagonistas.

Fecha:29/9, desde las 19 h.

Dónde: Fitz Roy 1041, CABA.

Reservas: A través de este link.