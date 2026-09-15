Tomás Hirsch: “La supply chain está cada vez más cerca del consumidor”

La logística atraviesa hoy prácticamente todas las decisiones estratégicas de una compañía. Costos, nivel de servicio, tecnología, infraestructura, última milla y experiencia del consumidor forman parte de una agenda que se volvió cada vez más compleja y transversal.

Con una extensa trayectoria vinculada a la industria, Tomás Hirsch, Director de Management Logístico, fue testigo directo de esa transformación. A pocos días de una nueva edición del evento, que se realizará el 16 de septiembre en GoldenCenter, analiza los cambios que marcaron al sector, los desafíos que hoy enfrentan las empresas y las oportunidades que abren la automatización, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de distribución.

Perfil: Management Logístico tiene una trayectoria muy consolidada dentro del sector. ¿Cómo fue evolucionando el evento a lo largo de los años y qué lugar sentís que ocupa hoy dentro de la industria?

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Management Logístico fue creciendo de la mano de la propia evolución de la supply chain en Latinoamérica. Hace 18 años la logística tenía otro lugar dentro de las organizaciones y también eran otros los temas que preocupaban a quienes gestionaban las operaciones. Hoy estamos hablando de rentabilidad, tecnología, e-commerce, automatización, infraestructura, talento, nivel de servicio y nuevas formas de distribución porque la actividad se volvió mucho más amplia y estratégica. Creo que uno de los grandes valores que construimos durante todos estos años es haber generado un espacio principalmente relacional, donde la industria puede compartir experiencias, discutir los desafíos que tiene por delante y conocer qué están haciendo otras compañías.

La evolución del sector logístico: de la ejecución puramente física hacia un modelo impulsado por el análisis de datos, la tecnología y la gestión del talento.

Perfil: Desde tu propia trayectoria, ¿cuáles fueron los principales cambios que viste en la supply chain desde las primeras ediciones hasta hoy?

El cambio fue enorme. La supply chain ganó un lugar mucho más relevante dentro de las decisiones de negocio, porque hoy impacta directamente en los costos, la competitividad y también en la experiencia del consumidor. Hoy la última milla trae la logística a tu casa, antes te enterabas si faltaba algún producto en el punto de venta o en la góndola del supermercado.

Al mismo tiempo cambió muchísimo la velocidad. Hoy una persona quiere comprar, saber cuándo va a recibir su producto, poder seguirlo y tener cada vez más opciones de entrega. Esa expectativa termina recorriendo toda la cadena hacia atrás y obliga a las empresas a revisar cómo almacenan, transportan, distribuyen y planifican sus operaciones. También hay mucha más tecnología e información disponible para tomar decisiones, y eso está cambiando la forma de gestionar.

Perfil: ¿Qué particularidades trae esta edición de Management Logístico y cuáles son los temas que van a tener mayor protagonismo?

Esta edición tiene una agenda muy conectada con los desafíos que hoy vemos en las compañías. Hay una pregunta que atraviesa buena parte de las conversaciones: cómo ganar eficiencia y proteger los márgenes sosteniendo al mismo tiempo un buen nivel de servicio.

Por eso vamos a trabajar temas como rentabilidad y productividad, diseño de redes logísticas, e-commerce, distribución urbana, infraestructura, carga aérea, automatización, continuidad operativa y gestión del cambio. La idea es mostrar experiencias concretas y poner sobre la mesa cómo compañías líderes como YPF, Mercado Libre, Frávega, Newsan y Nike, están resolviendo problemas reales.

También incorporamos una mirada sobre liderazgo y construcción de equipos, porque cualquier proceso de transformación depende de las personas que tienen que llevarlo adelante. El cierre con Fabián Jalife, Director Metodológico de la docuserie “El Método Scaloni", que trae el concepto de “ganabilidad”, que lleva justamente la discusión hacia cómo construir equipos capaces de adaptarse, tomar decisiones y sostener resultados en contextos de mucha incertidumbre.

Perfil: La logística pasó a ocupar un lugar cada vez más estratégico dentro de las compañías. ¿Qué factores impulsaron ese cambio y cómo se refleja hoy en las decisiones de negocio?

Hay varios factores que empujaron ese cambio. Uno muy claro es la transformación en los hábitos de consumo. El consumidor hoy tiene más información, compara más, exige previsibilidad y espera cada vez mejores tiempos de entrega. A eso se suman el crecimiento del e-commerce, la necesidad de controlar costos y la posibilidad de trabajar con mucha más información en tiempo real.

Hoy una decisión logística puede afectar el margen, la disponibilidad de producto, la satisfacción del cliente e incluso la capacidad de una empresa para crecer. Por eso la supply chain tiene cada vez más participación en decisiones estratégicas y se piensa de forma mucho más integrada con el resto del negocio.

Perfil: Tecnología, automatización, inteligencia artificial y análisis de datos están transformando muchas operaciones. ¿En qué áreas de la logística ves hoy el mayor impacto concreto de estas herramientas?

La tecnología está permitiendo mejorar muchísimo la visibilidad y la capacidad de planificación de las operaciones. Hoy las empresas pueden contar con información mucho más precisa para anticipar demanda, optimizar inventarios, definir recorridos, aprovechar mejor los centros de distribución y tomar decisiones más rápido. Pero para que todo eso sea posible, la información tiene que estar digitalizada, sino la IA o los sistemas no tienen una chance real de mejorar las operaciones.

Innovación, inteligencia artificial y visibilidad de datos: las herramientas clave para optimizar la cadena de abastecimiento sin descuidar la continuidad operativa.

La automatización también está avanzando en depósitos y centros de distribución, y la inteligencia artificial seguramente va a acelerar muchos de estos procesos. Pero hay un aspecto que para mí es central: la transformación ocurre mientras la operación sigue funcionando. No podés detener una cadena de abastecimiento para innovar y después volver a arrancarla. Por eso el verdadero desafío está en incorporar tecnología de una manera que mejore eficiencia, nivel de servicio y capacidad de respuesta.

Perfil: En un contexto de consumidores que esperan entregas cada vez más rápidas y experiencias más simples, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las empresas para ganar eficiencia sin perder calidad de servicio?

El gran desafío es encontrar equilibrio. Entregar más rápido tiene un costo, aumentar la capilaridad tiene un costo y ofrecer más opciones también requiere mayor complejidad operativa. Entonces las empresas necesitan entender muy bien qué espera el cliente, dónde agregar valor y cómo diseñar una operación que sea sostenible.

Muchas veces la eficiencia no viene de hacer todo más rápido, sino de tomar mejores decisiones sobre dónde tener el producto, cómo moverlo y qué nivel de servicio ofrecer en cada caso. La expectativa del consumidor va a seguir subiendo, y la operación tiene que poder acompañar esa evolución sin perder rentabilidad.

Perfil: ¿Qué conversaciones o preocupaciones aparecen con más fuerza actualmente entre los profesionales y líderes de logística que participan de Management Logístico?

Hoy hay una preocupación muy fuerte por la rentabilidad y la productividad. Los costos siguen siendo una variable crítica y, al mismo tiempo, las compañías tienen que responder a consumidores que esperan entregas más rápidas, mayor previsibilidad y más flexibilidad.

También vemos mucha conversación alrededor de la continuidad operativa y de la transformación. Hay compañías que están automatizando, cambiando sistemas o rediseñando procesos mientras siguen abasteciendo al mercado. Gestionar ese cambio de manera ordenada se convirtió en uno de los grandes desafíos de la industria.

Perfil: Después de tantos años vinculado al sector, ¿qué temas sentís que hoy están marcando un verdadero cambio de etapa para la industria?

Creo que estamos entrando en una etapa donde la integración va a ser cada vez más importante. Durante mucho tiempo se podía pensar en transporte, almacenamiento, inventario o distribución como partes relativamente separadas. Hoy todo está mucho más conectado y una decisión en un punto repercute rápidamente en el resto de la cadena.

El crecimiento sostenido del comercio electrónico, que tuvo un salto enorme en la pandemia, replanteó la forma de hacer logística, los puntos de venta, la última milla y a la vez hizo surgir nuevos jugadores en este ecosistema. Otro sector que está generando un impacto desde hace unos años es el aumento de las importaciones y los nuevos marketplaces, que generan el desarrollo de capacidades que no estaban anteriormente.

También hay un cambio muy fuerte en la relación entre logística y tecnología. La información pasó a ser una herramienta central para gestionar, y lo mismo va a ocurrir cada vez más con la automatización y la inteligencia artificial.

Y hay otro cambio que me parece muy importante: la cercanía con el consumidor. La experiencia de entrega forma parte de la experiencia de compra y puede definir cómo una persona percibe a una marca.

Perfil: El talento también se vuelve clave frente a operaciones cada vez más tecnológicas. ¿Qué nuevas capacidades o perfiles está necesitando la logística?

La logística necesita perfiles cada vez más completos. Sigue siendo fundamental conocer la operación, entender cómo funciona un depósito, un transporte o una red de distribución, pero a eso hoy se suman capacidades vinculadas con datos, tecnología, análisis y gestión del cambio. Antes la logística era más física, hoy cada vez se usa más la cabeza, ya que, se requieren habilidades tecnológicas. También se necesita mucha capacidad para trabajar de manera transversal, porque supply chain se relaciona con comercial, finanzas, tecnología, atención al cliente y muchas otras áreas.

Y hay algo que sigue siendo central: la capacidad de liderar equipos. Podemos tener mejores sistemas y más automatización, pero detrás de cualquier transformación hay personas que tienen que aprender nuevas formas de trabajar, adaptarse y tomar decisiones.

Perfil: Mirando los próximos años, ¿hacia dónde creés que va la logística en Argentina y cuáles serán las principales oportunidades para las empresas del sector?

Creo que vamos hacia una logística cada vez más integrada, tecnológica y orientada a la información. Las empresas van a necesitar ganar eficiencia, mejorar la visibilidad sobre toda la cadena y desarrollar operaciones mucho más flexibles. También vamos a ver cambios importantes en infraestructura y distribución, impulsados por el crecimiento del e-commerce, la evolución de las ciudades, la sustentabilidad y las nuevas expectativas de los consumidores.

Hay mucho espacio para innovar, pero también para profesionalizar procesos que ya existen. Las compañías que logren combinar tecnología, conocimiento operativo, infraestructura y buenos equipos van a estar mejor preparadas para competir en un escenario que cambia permanentemente.

La supply chain está cada vez más cerca del consumidor, aunque muchas veces ese consumidor no la vea. Cuando todo funciona bien, simplemente recibe lo que compró en el momento esperado. Detrás de esa experiencia hay una cadena enorme de decisiones, procesos y personas, y ahí está buena parte del valor que hoy tiene nuestra industria.