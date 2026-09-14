Una nueva experiencia gastronómica llega a Córdoba de la mano de Azur Hotel & Spa

Córdoba tendrá una nueva forma de ser descubierta: a través de sus sabores, aromas, productos y rituales. Azur Hotel & Spa prepara una nueva etapa para La Despensa de Azur, una propuesta que busca acercar a huéspedes, visitantes y cordobeses a la identidad del territorio desde la gastronomía, la cultura y la hospitalidad.

El proyecto es el resultado de dos años de investigación y trabajo junto a especialistas de Córdoba y forma parte de una inversión destinada a ampliar la propuesta del hotel y profundizar su vínculo con el territorio.

La nueva experiencia tendrá como escenario la terraza de Azur Hotel & Spa y estará organizada alrededor de distintos espacios que recuperan elementos de la identidad cordobesa. Plantas serranas, productos de estación, vinos, quesos, charcutería, fuego, mate y aromas serán algunos de los protagonistas.

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El Invernadero, corazón de la propuesta

El Invernadero será el corazón de esta nueva etapa de La Despensa. Se trata de una gran estructura vidriada en la que el paisaje tendrá un papel central y convivirá con las plantas, el fuego, la cocina y la mesa compartida.

El espacio también funcionará como articulador de las distintas experiencias que conformarán la propuesta, generando un recorrido en el que naturaleza, gastronomía y cultura estarán conectadas.

Plantas serranas, vinos y el ritual del mate

Otro de los espacios será El Secadero, donde distintas plantas cordobesas serán recuperadas y transformadas en infusiones y blends propios que luego tendrán presencia en diferentes sectores del hotel.

La Cava, en tanto, reunirá vinos, quesos y productos regionales alrededor del encuentro, mientras que La Casa de Mate continuará poniendo en valor uno de los rituales más cotidianos y representativos de la cultura argentina.

La propuesta parte de una idea que resume su concepto: “Cambia de forma, no cambia el origen”. Bajo esa premisa, La Despensa busca reinterpretar productos, costumbres y saberes locales sin perder el vínculo con su procedencia.

Más que una ampliación de la oferta del hotel, esta nueva etapa propone una manera diferente de recorrer Córdoba, a partir de un territorio común en el que el paisaje, los sabores, los oficios y los rituales dialogan con una nueva forma de entender la hospitalidad.

La experiencia estará abierta tanto a huéspedes de Azur Hotel & Spa como a cordobeses y visitantes nacionales e internacionales, convirtiéndose en una nueva propuesta de turismo gastronómico y cultural en la ciudad.

Muy pronto, desde la terraza de Azur Hotel & Spa, Córdoba podrá descubrirse de otra manera: a través de sus aromas, sus sabores, sus productos, sus rituales y, sobre todo, de las personas que los hacen posibles.