Salario mínimo en Colombia 2026: cuánto sube y cómo impacta a las empresas

El salario mínimo en Colombia volvió a quedar en el centro de la agenda empresarial. En 2026, el mínimo legal mensual fue fijado en $1.750.905, un incremento del 23% frente a los $1.423.500 vigentes en 2025. A eso se suma un auxilio de transporte de $249.095, aplicable a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, lo que lleva el ingreso base mensual de muchos empleados a una referencia cercana a los $2 millones colombianos.

Medido en dólares, con la TRM publicada por el Banco de la República para el 4 de septiembre de 2026, de $3.141,36 por dólar, el salario mínimo colombiano equivale aproximadamente a US$557, mientras que el salario más auxilio de transporte ronda los US$637. La cifra permite dimensionar el debate en clave regional: Colombia mantiene un piso salarial formal que, aunque busca proteger capacidad adquisitiva, también eleva la presión sobre la estructura de costos de las empresas.

El cambio no llega solo. La Ley 2466 de 2025, conocida como reforma laboral, introduce ajustes que impactan directamente en la gestión de nómina: jornada máxima semanal de 42 horas, nuevos recargos, modificaciones sobre trabajo nocturno, dominicales y festivos, y más exigencias administrativas para empleadores.

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Un aumento que no se limita al salario básico

Para una empresa, el incremento del salario mínimo no se agota en el sueldo mensual. Cada aumento arrastra aportes, prestaciones, seguridad social, primas, cesantías, vacaciones y recargos asociados. Por eso, el impacto real sobre la nómina suele ser mayor que el porcentaje anunciado.

El auxilio de transporte también pesa en el cálculo, especialmente para empresas con una alta proporción de trabajadores ubicados en la base salarial. En sectores intensivos en mano de obra, como comercio, servicios, logística, restaurantes, seguridad, manufactura liviana o atención al cliente, el ajuste puede modificar presupuestos completos.

Además, muchas compañías deben revisar las bandas salariales internas. Cuando sube el piso, algunos cargos que estaban por encima del mínimo pueden quedar demasiado cerca de la base legal, generando compresión salarial. Ese fenómeno obliga a recalibrar escalas para evitar inequidades internas o pérdida de atractivo frente al mercado.

En ese punto, comparar cargos, rangos y remuneraciones con una referencia externa puede ayudar. La Guía Salarial 2026 de Buk permite revisar sueldos por cargo y bandas salariales en Colombia, basada en datos reales de nómina del sector privado formal.

Reforma laboral: la jornada de 42 horas y el nuevo costo del tiempo

Uno de los cambios más relevantes de la reforma laboral es la consolidación de la jornada máxima semanal de 42 horas, en línea con el proceso de reducción gradual iniciado por la Ley 2101 de 2021 y recogido por la Ley 2466 de 2025. Para las empresas, el desafío no es solo cumplir la nueva jornada, sino reorganizar turnos, productividad y cobertura operativa.

Menos horas semanales pueden implicar cambios en programación de equipos, redistribución de funciones o contratación adicional si la operación requiere presencia continua. Esto afecta de manera especial a empresas que trabajan fines de semana, turnos rotativos, horarios extendidos o servicios de atención permanente.

A esto se suman los recargos. La Ley 2466 establece, entre otros cambios, un incremento del recargo por laborar en día de descanso obligatorio al 90% desde el 1 de julio de 2026. También redefine condiciones de jornada ordinaria, trabajo nocturno y distribución de turnos, lo que exige mayor precisión en la liquidación.

El punto crítico para las empresas es que pequeños errores en horas, recargos o bases de cálculo pueden multiplicarse en la nómina mensual y generar contingencias laborales.

Sueldos en dólares: una lectura clave para talento y competitividad

Mirar los sueldos colombianos en dólares ayuda a entender otra dimensión del debate. Para compañías locales, el salario mínimo de alrededor de US$557 puede parecer una presión de costos. Para empresas regionales o multinacionales, en cambio, Colombia puede seguir siendo competitiva frente a otros mercados laborales.

Esta doble lectura explica por qué las áreas de talento y finanzas necesitan conversar más. Un CFO observa el aumento del costo laboral; Recursos Humanos mira retención, equidad interna y competencia por perfiles. En sectores digitales, tecnológicos, financieros o de servicios profesionales, la comparación ya no es solo local. Muchos trabajadores comparan sus ingresos con oportunidades remotas, pagos en dólares o empleos regionales.

Por eso, el salario mínimo funciona como piso, pero no como referencia suficiente para toda la estructura salarial. Las empresas necesitan entender cuánto paga el mercado por perfiles técnicos, comerciales, operativos y administrativos, y cómo quedan sus bandas después de la reforma.

La nómina como riesgo operativo

La nueva realidad laboral exige más control. Ajustar salarios, recalcular auxilios, revisar jornadas, aplicar recargos y cumplir obligaciones legales ya no puede depender únicamente de planillas manuales o procesos fragmentados.

Un software de nómina permite automatizar cálculos, centralizar información laboral, aplicar novedades y reducir errores en liquidaciones complejas. En un contexto de reforma, esa automatización no es solo una mejora administrativa: puede convertirse en una herramienta de control financiero y cumplimiento.

Para empresas medianas y grandes, el volumen de datos hace que la precisión sea indispensable. Un error en la base de liquidación, en el cálculo de horas extra o en la aplicación de un recargo puede derivar en reprocesos, reclamos o costos no previstos.

El nuevo tablero laboral colombiano

El caso colombiano muestra una tendencia más amplia en la región: los salarios mínimos suben para proteger ingresos, mientras las reformas laborales buscan ajustar jornadas, descansos y recargos a nuevas condiciones de trabajo. Para las empresas, esto obliga a revisar presupuestos con una mirada más integral.

La discusión ya no es únicamente cuánto sube el salario mínimo, sino cómo se reorganiza la estructura completa de compensación. Nómina, jornada, productividad, rotación, competitividad y cumplimiento legal empiezan a formar parte de una misma conversación.

En 2026, las compañías colombianas enfrentan un doble desafío: sostener empleo formal en un entorno de mayores costos y, al mismo tiempo, ofrecer sueldos capaces de competir por talento. La respuesta no estará solo en pagar más o pagar menos, sino en medir mejor, automatizar procesos y tomar decisiones salariales con datos reales.