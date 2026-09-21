Todo listo para el Social Media Day Mendoza: inteligencia artificial, marketing, redes sociales y negocios llegan al Sheraton

Social Media Day Argentina vuelve a Mendoza el próximo miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a 13:30 h, en el Sheraton Mendoza Hotel, con una nueva edición que reunirá a referentes de empresas, agencias y organizaciones para analizar las tendencias que están transformando el marketing, la comunicación, los contenidos y los negocios. El encuentro es organizado por Digital Interactivo y coorganizado por Mambo Estudio.

La inteligencia artificial tendrá un lugar central, pero desde una mirada enfocada especialmente en su aplicación concreta. Social commerce, nuevos comportamientos de los consumidores, producción de contenidos, creatividad, branding, engagement y transformación de los equipos serán algunos de los ejes de una jornada pensada para entender qué está cambiando y cómo llevar esas transformaciones al trabajo cotidiano.

La agenda contará con Federico Feres (Go For Marketing and eCommerce), Sofía Haddad Pighin (Google), María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero (Naranja X), María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil), Micaela Ramunni (B+B Group), Agustina Scarafia (deache.io), Francisco Erian (BUDA Comunicación Digital) y Sofía Silva (Universo Silvia).

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La apertura estará a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.

Míercoles 23 de septiembre: así será el cronograma del Social Media Day

CHARLAS: 9:00 A 13:30 H

09:00 — Acreditación

09:30 — Apertura y bienvenida

Adriana Bustamante y Diego Piscitelli

09:45 — Social Commerce con IA

Federico Feres · Go For Marketing and eCommerce

10:10 — Más allá del Buscador: El nuevo recorrido del consumidor con la IA de Google

Sofía Haddad Pighin · Google

10:35 — De la manija al engagement: cómo convertimos el fútbol en conversación

María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero · Naranja X

11:00 — Coffee Break

11:40 — Branding: la narrativa como core de la estrategia

María Victoria Pirraglia · Grupo Perfil

12:00 — De ejecutar a crear: lo que la IA le devolvió a nuestro equipo

Micaela Ramunni · B+B Group

12:20 — La transformación empieza en la conversación

Agustina Scarafia · deache.io

12:40 — Panel: Casos Locales

Francisco Erian · BUDA Comunicación Digital

Sofía Silva · Universo Silvia

13:30 — Cierre de charlas

WORKSHOPS: 15:00 A 17:00 H

15:00 — De la herramienta al sistema: Armá tu flujo de trabajo con IA

Micaela Ramunni y Tomás Rivarola · B+B Group

Taller práctico para pasar del prompt suelto a la construcción de un sistema propio de trabajo con inteligencia artificial.

16:00 — De 3 horas a 25 minutos: IA aplicada a la producción creativa

Renata Franchini y Josefina Gonzalez Lanuza · deache.io

Workshop práctico basado en un caso desarrollado y probado dentro de deache.io para incorporar inteligencia artificial al proceso de producción creativa.

17:00 — Cierre de workshops

Entradas y modalidades de participación

Los participantes pueden elegir asistir únicamente a las charlas de Social Media Day, participar de los workshops de la tarde o adquirir una entrada combinada SMDay + Workshops, que permite vivir la jornada completa con un valor promocional.

Entradas: Acceso a las charlas de la mañana $80.000 | Workshops de la tarde $40.000 | Pack Completo (Charlas + Workshops) $100.000.

También se encuentran disponibles packs promocionales para cámaras y agencias, con descuentos progresivos, y un 50% de descuento para alumnos universitarios y sectores de Turismo y Gastronomía. Para acceder a estos beneficios, solicitarlos al instagram @smdayar y escribiendo a [email protected].

El encuentro está dirigido a profesionales del marketing, la comunicación y la tecnología; ejecutivos de empresas; agencias; emprendedores; pymes; periodistas; creadores de contenido y estudiantes, combinando actualización profesional, experiencias concretas y networking con referentes de la industria.

La propuesta busca ir más allá de la conversación sobre nuevas herramientas: el objetivo es comprender cómo la tecnología está modificando las estrategias, los equipos, las audiencias y los modelos de negocio, y cómo incorporar esos cambios de manera concreta al trabajo profesional.

Nos apoyan:

Río Uruguay Seguros, Naranja X, Sheraton Mendoza, Huentala Hotel, Interactivity, Go for Marketing, Gobierno de Mendoza, Turismo Mendoza, Interact, Bodegas Argentinas, CACE, Bodega Sottano, Perfil, EON, Zitto, Beerlin, Bildenlex Abogados y Medios Locales

Abierta la convocatoria

Social Media Day Mendoza 2026

Miércoles 23 de septiembre

Charlas: 9:00 a 13:30 h

Workshops: 15:00 a 17:00 h

Sheraton Mendoza Hotel · Primitivo de la Reta 989, Mendoza

Información e inscripciones: smday.com.ar/mendoza | [email protected]

Abierta la convocatoria para sponsor 2027 enviando solicitud a Adriana Bustamante [email protected]