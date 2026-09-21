Tu bienestar empieza desde adentro: todos los detalles sobre el lanzamiento de los nuevos Blends Probióticos Cormillot

El cuidado de la microbiota intestinal dejó de ser un tema exclusivo de la medicina especializada para convertirse en un pilar central del bienestar general. En un encuentro exclusivo realizado en Cassa Lepage, en el emblemático barrio de San Telmo, se presentaron oficialmente los nuevos "Probióticos Cormillot", una línea de suplementos desarrollada por Laboratorio Lepetit. La propuesta busca responder a las exigencias del estilo de vida moderno mediante combinaciones específicas de microorganismos benéficos, diseñadas para potenciar la salud digestiva, reforzar las defensas e impactar positivamente en la calidad de vida cotidiana.

Qué son los blends probióticos y para qué sirven

Durante la presentación, el Dr. Alberto Cormillot explicó que la nutrición actual exige ir más allá de las recomendaciones tradicionales, destacando que el uso de probióticos se vuelve cada vez más conveniente a medida que por el estilo de vida moderno la microbiota pierde su capacidad de respuesta natural de beneficiar al organismo. Pasan los años y se acumula el desgaste y la disbiosis de la microbiota, la mala alimentación, el estrés o el consumo recurrente de medicamentos.

"Hoy no se habla de probióticos como un concepto único o genérico. Son cepas distintas de microorganismos y una microbiota más diversa te hace mejorar la respuesta al estrés, optimiza el movimiento intestinal y te ayuda a absorber mejor los alimentos", argumentó Cormillot en su entrevista con Perfil, haciendo especial hincapié en la importancia decisiva de diversificar la microbiota en adultos mayores para fortalecer la barrera del intestino, prevenir el paso de tóxicos y consolidar el sistema inmune.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, el Ing. Héctor Alquati, Director del Proyecto Probióticos Cormillot Lepetit, detalló la lógica formulativa detrás de esta innovación. Alquati precisó que la línea no ofrece microorganismos aislados o monocapas genéricas, sino tres formulaciones combinadas estratégicamente (blends) diseñadas para abordar situaciones específicas de disconfort en la vida cotidiana.

Según detalló el especialista, la variedad bienestar general está pensada para acompañar una rutina diaria y sentirse mejor en el día a día. En tanto, la opción de barrera inmunitaria ayuda a mantener una interacción saludable entre la microbiota, la barrera intestinal y el sistema inmune, contribuyendo activamente a las defensas naturales del organismo. Por último, la fórmula equilibrio gastrointestinal ayuda a restablecer y mantener el balance de la microbiota, lo que favorece el bienestar y el confort digestivo a la vez que reduce molestias digestivas ocasionales.

Alquati graficó el valor de esta propuesta con una analogía clara: "La fortaleza del blend es que tenés distintos actores que coadyuvan para un mismo fin. Es como salir a jugar en equipo en lugar de salir a jugar solo; en equipo va a rendir mucho mejor". Asimismo, destacó que las cepas seleccionadas son las mejores conocidas en la actualidad, con un sólido aval científico internacional, respaldadas por los 150 años de trayectoria, calidad e investigación de Laboratorio Lepetit.

El respaldo científico detrás de la microbiota y la salud intestinal

El cierre conceptual de la jornada estuvo a cargo del Dr. Gabriel Vinderola, Investigador Principal del CONICET y Profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. El especialista recordó que, si bien hoy viven un auge de visibilidad en el país, los probióticos cuentan con décadas de desarrollo e investigación global.

Vinderola subrayó que el intestino no funciona de manera aislada, sino que se encuentra en comunicación directa e ininterrumpida con órganos clave como la piel o el cerebro, por lo que trabajar sobre la salud intestinal es el primer paso indispensable para alcanzar una salud integral. Asimismo, se refirió a la máxima seguridad de estas bacterias benéficas (principalmente lactobacilos y bifidobacterias), remarcando que las cepas elegidas para estos lanzamientos cuentan con código de identificación unívoco, trazabilidad y evidencia científica publicada en todo el mundo.

Con este lanzamiento, la alianza entre la trayectoria médica y nutricional de Alberto Cormillot y el soporte técnico, con calidad internacional de Laboratorio Lepetit se posiciona como un nuevo referente en el mercado de la suplementación y el cuidado de la microbiota en Argentina. Lo más relevante para los consumidores es que se trata de productos de venta libre, permitiendo incorporar fácilmente este hábito de salud a la rutina diaria.

Para obtener más información sobre la línea, sus propiedades y puntos de venta, se pueden visitar sus canales oficiales en Facebook e Instagram.