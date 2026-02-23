Morat, The Platters y Diego El Cigala listos para hacernos cantar y disfrutar

The Platters

Hay nombres que no pertenecen a una época, sino a la historia. The Platters es uno de ellos. Íconos absolutos del doo-wop, el R&B y el nacimiento del rock & roll romántico, marcaron para siempre la manera de cantar al amor. Sus canciones atravesaron generaciones y se transformaron en un idioma universal del romance, presente en películas, bodas, despedidas y momentos clave de millones de personas en todo el mundo. Formados en Los Ángeles a comienzos de los años '50, fueron pioneros en unir la potencia vocal afroamericana con melodías sofisticadas y sensibles, logrando un impacto masivo sin precedentes. Bajo la producción de Buck Ram, alcanzaron el estrellato mundial con una seguidilla de éxitos que hoy son auténticos estándares de la música popular, reconocimiento que los llevó a integrar el Rock & Roll Hall of Fame.

El legado continúa vivo sobre los escenarios gracias a una formación internacional liderada por Barry Smith, una de las voces históricas vinculadas al grupo y actual guardián de su identidad musical. Su presencia escénica respeta los arreglos originales, la elegancia del fraseo y el espíritu romántico que los convirtió en leyenda, conectando al público actual con la época dorada del género. The Platters llegan a la Argentina con una gira internacional y una gala especial en el Teatro Ópera (Av. Corrientes 860, CABA). El legendario grupo vocal cerrará su tour el sábado 28 en este escenario. Traen un espectáculo en vivo que celebra su legado eterno. El show propone mucho más que un recital: es un viaje en el tiempo. Armonías vocales impecables, estética clásica y un repertorio inolvidable que incluye clásicos como Only You, The Great Pretender, My Prayer, Twilight Time y Smoke Gets in Your Eyes, en una experiencia emotiva que no distingue edades.

Gira febrero

20/2 – San Juan, Teatro Sarmiento

21/2 – Mendoza, Teatro Plaza

23/2 – Miramar, Teatro Astral

24/2 – Necochea, Teatro Toledo

25/2 – Mar del Plata, Teatro Radio City

28/2 – Ciudad de Buenos Aires, Teatro Ópera

Encontrá acá más info sobre las entradas.

Morat

El público argentino vuelve a demostrar su amor incondicional: tres shows agotados en cuestión de horas y últimas entradas disponibles para la cuarta fecha del Ya Es Mañana Tour que se concretará 24, 25 y 26 y 29 de septiembre en Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Morat es una de las bandas más exitosas y reconocidas del pop/rock en español. Formada en Bogotá en 2011 por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, ha conquistado al público con su autenticidad y talento. Cuenta con cuatro álbumes de estudio y un EP: Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios (2016), Balas Perdidas (2018), ¿A Dónde Vamos? (2021), Si Ayer Fuera Hoy (2022) y Antes De Que Amanezca (2023). En 2024 realizaron la histórica gira Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca, con 24 estadios en 14 países y más de 1.000.000 de asistentes.

Actualmente presentan su quinta producción discográfica, Ya Es Mañana, álbum ganador del Latin Grammy que marca una nueva etapa creativa sin perder su sello característico. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Diego El Cigala

Llega a la Argentina con su gira Flamenco y Son. Se presentará el sábado 18 de abril a las 20.30 en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). Además estará en Mar del Plata (9/4, Radio City), Mendoza (12/4, Arena Maipú), Córdoba (15/4, Ciudad de las Artes), Rosario (17/4, El Círculo), La Plata (19/4 Teatro Coliseo) y Bahía Blanca (21/4, Teatro Gran Plaza).

El espectáculo de El Cigala, con producción de Damián Sequeira, fusiona el flamenco con ritmos latinos como el son cubano y la salsa, ofreciendo un viaje "íntimo y apasionado" que celebra la esencia del género y los sonidos de América latina; un recorrido musical por sus éxitos y canciones de otros autores que con su particular estilo se han convertido en las favoritas de su público. Acompañado por su grupo musical de marcado talento, el artista interpretará un repertorio que se destaca por su expresividad y riqueza musical. Además, contará con la presencia de una bailarina en escena, añadiendo un elemento visual que complementa la interpretación.

A lo largo de 20 años, Diego ha logrado fusionar géneros y culturas, desarrollando la música flamenca y explorando con respeto los terrenos del latin jazz, el bolero, el tango y la salsa, y visitando más de treinta países. Su inigualable voz, con la que suele hipnotizar y conmover a sus audiencias alrededor del mundo, llega nuevamente al país para deleitar al público. Encontrá acá más info sobre las entradas.