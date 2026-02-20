John Malkovich hará teatro en Buenos Aires

El Infame Ramírez Hoffman, que toma los textos de Roberto Bolaño, se convertirá en una experiencia escénica especial en la que el la literatura, la música y la actuación se fundirán para interpelar al espectador desde la emoción y la memoria. El gran protagonista de esta propuesta es John Malkovich, el actor de cine estadounidense será el narrador, envuelto en el tango y el misterio. Será en una única función el viernes 27 de marzo en el Teatro Opera ON (Av. Corrientes 860, CABA)

Acompañado por violín, bandoneón y piano, la propuesta teatral fusiona literatura, música en vivo y actuación. La original idea ya fue ovacionada en distintas ciudades de los Estados Unidos y Europa, y llega a Buenos Aires en el marco de su gira mundial.

Con más de 70 películas en su carrera, entre las que se destacan Relaciones peligrosas y El Mayordomo Inglés, es una de las figuras más influyentes del cine y del teatro contemporáneos. Dentro de su actividad profesional, además dirigió óperas y montajes teatrales en escenarios de todo el mundo y fue distinguido con premios como el Molière y el Evening Standard a mejor director.

Gran defensor de los derecho humanos, John Malkovich ha concretado un espectáculo escénico en torno al prólogo escrito por Ernesto Sábato para el informe “Nunca Más”, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, uno de los textos fundacionales de la memoria democrática en la Argentina.

Textos chilenos y música de Piazzolla

En El Infame Ramírez Hoffman, durante 90 minutos y como en una película de suspenso, Malkovich estará acompañado por un trío musical liderado por Anastasya Terenkova -una de las pianistas más importantes del mundo-, el violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo. Ellos interpretarán obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias entre otros, formando parte esencial del relato escénico.

Basada en textos del escritor chileno, la pieza narra la historia de Ramírez Hoffman, un aviador-poeta que escribe versos en el cielo mientras participa del aparato represivo de la dictadura chilena. A través de una parodia oscura, la obra retrata a un personaje que cree que el arte puede justificar atrocidades y situarse por encima de cualquier ética. Lejos de glorificarlo, la puesta lo expone y lo condena, al mismo tiempo que interpela al público con una pregunta central: ¿Puede el arte valorarse por encima de la ética? El espectáculo dialoga así con la memoria política latinoamericana y con la tensión entre creación artística e ideología.

Por su parte, la pianista franco-rusa, de formación clásica y trayectoria internacional, Terenkova se ha presentado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de París, la Salle Gaveau y el Teatro Colón de Buenos Aires. Ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Primer Premio en el Concurso Mundial de Piano de Cincinnati, el Concurso de Reconocimiento de Artistas Dorothy MacKenzie (Nueva York) y el Premio Internacional de Música Gawon (Corea del Sur).

La única función será el viernes 27 de marzo, a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.