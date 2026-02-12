4 obras que renuevan la cartelera porteña en febrero y marzo

Un Ritual de Paso

Regresa a la cartelera porteña el espectáculo escrito por Ana Kowalczuk, y dirigido por ella y Marcos Zoppi. El reestreno será el lunes 2 de marzo a las 21 en el Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA). La obra, protagonizada por Lala Rossi, Kowalczuk, Margarita Páez y Balthazar Murillo, propone una mirada absurda sobre la creación artística y la vinculación entre lo humano y lo mecánico. A partir del intento de una escritora por transformar una experiencia biográfica traumática en una comedia con ayuda de una Inteligencia Artificial, la escena pone en tensión la escritura, la memoria y los límites de la autoría.

La escritora frustrada le pide a la Inteligencia Artificial que la ayude a escribir un biodrama sobre su fiesta de 15. Un actor y una actriz dramatizan las escenas que la tecnología escribe. Una anécdota cargada de drama y violencia, pretende volverse una obra de comedia. ¿Podrán lograr el objetivo juntas? Un ritual de paso propone una mirada hilarante acerca de la creación artística y la vinculación entre lo humano y lo mecánico. En esta puesta, el diseño de escenografía y realización es de Alfredo Rey Cavilla, el de iluminación de Manon Minetti, la realización de set electric es de Jess Tortul, el diseño de movimiento de Barbi Siom. Las funciones son los lunes a las 21. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Fiumiccino, ¿en qué hemos convertido al amor?

Un musical que se anima a romper prejuicios y a cuestionar las formas convencionales de amar desembarcó en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) los miércoles a las 20.30. Se trata de una de las propuestas más originales y nominadas del teatro independiente del último tiempo, que interpela, emociona y rompe con los moldes tradicionales del género.

Con libro y dirección de María Pascual, música original de Tomás Barrios y Gonzalo Fantoni, y la producción del grupo platense “Ya que estamos”, Fiumiccino propone una experiencia escénica diferente: dos líneas de tiempo paralelas que se desarrollan en simultáneo: 1986 y 2018. Entre bares, divanes y mundiales, esta obra musical pone en escena dos triángulos amorosos, dos mujeres confundidas y tantas formas de amar como personas existen en el mundo.

¿Se puede amar a dos personas? es la pregunta que queda flotando en el aire de este espectáculo que invita al espectador a reflexionar acerca del deseo, las verdades incómodas y los secretos familiares.El elenco está integrado por Micaela Pereyra, Fantoni, Facundo Olivera, Mariana Sol Somma, Aixa Loizati, Leandro Balbín, Andoni Alberdi y Facundo Vélez. La escenografía e iluminación sonde Juan E. Camargo, el vestuario de Sofía Camparo, mientras que Barrios se encarga de la música en vivo y los arreglos vocales junto a Fantoni. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Lo Que se Pierde se Tiene Para Siempre

Protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Marita Ballesteros, Enrique Amido y Camila Marino Alfónsín, la obra tiene dramaturgia de Javier Berdichesky y Andrés Gallina, basada en los textos de Alejandra Kamiya. Con dirección de Anahí Berneri y muchos premios en su haber, se reestrena el 5 de marzo a las 20 en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA).

"A veces los personajes logran salir de las páginas de los libros. La suerte acompañó a algunos de los míos y Anahí Berneri sopló sobre ellos: ahora están vivos", dijo Kamiya. En la trama, una Madre se pierde en algo que no se nombra. En su taller de ebanistería, un Padre parece no haber acariciado a nadie tanto como a sus maderas. Como un puente, la hija recorre las ocho cuadras que separan las casas de sus padres, llevando y trayendo ollas con comida, fotos, muebles, sobres con dinero. Lo que intenta es maratónico: unir las partes en que se ha dividido su vida. Las funciones son los jueves. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Regla de Tres Simple

La nueva comedia romántica escrita y dirigida por Hernán Krasutzky inicia su recorrido en marzo con funciones en Buenos Aires y Mar del Plata. Juampi González y Nancy Gay encabezan el elenco, que tendrá su estreno el martes 10 de marzo en el Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA). La propuesta combina humor, romance y una mirada actual sobre los vínculos afectivos, abordando el deseo, el miedo a involucrarse y las reglas que muchas veces se imponen para evitar el dolor.

La obra cuenta la historia de Isidro y Roma, que se conocen en la fila del baño de una fiesta y deciden vincularse bajo una particular regla de tres pasos. Ella, espontánea y caótica, cree que no debe haber sexo hasta la tercera cita para mantener el interés. Él, correcto y cauteloso, propone exactamente lo contrario: tres citas, sexo y despedida, convencido de que así evitará el compromiso y salir lastimado. A lo largo de esos encuentros, se van enfrentando dos formas opuestas de concebir el amor. Cada cita se transforma en una nueva oportunidad donde se ponen en tensión el deseo, la prudencia y la necesidad de conexión, dejando abierta una pregunta central: ¿puede el amor funcionar cuando se le imponen reglas?



La puesta se completa con la producción ejecutiva de Gastón Dufau, diseño de vestuario y escenografía de Vanessa Abramovich, diseño de luces de Claudio del Bianco y dirección de producción de Gustavo Enrietti. La obra es una producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group. Las funciones se pueden disfrutar los martes y miércoles de marzo a las 20.30, además de sumar presentaciones 21, 22 y 23 en el Teatro Carreras de Mar del Plata. Encontrá acá más info sobre las entradas.