Boleros y temas románticos para celebrar San Valentín en el Barolo

Para San Valentín hay una propuesta innovadora, una ascensión por partida doble: la del Palacio Barolo (Avenida de Mayo 1370, CABA), cuna homenaje del amor Dantesco en la mítica Terraza de los cuatro Cupulines y la elevación con dos grandes de la escena actual. Por un lado las canciones melódicas y los boleros de Paulina Torres, la voz inconfundible de Los Amados, y un anfitrión de lujo en Sergio Pángaro, fundador del mítico Baccarat, iluminando la noche.

El equipo de producción.



Bajo el nombre de Noche de las Cúpulas, muy cerca de Cupido, cuenta con la curaduría de Ana Groch, la producción ejecutiva de Ale Langer y la coordinación de producción de Veronica Groch, este sábado 14 y domingo 15 de febrero, en los horarios de 17.30, 19.30 y 21.30, habrá celebración gastronómica y musical.

Dos propuestas a la carta, para recorrer el viaje del infierno al purgatorio y de allí al paraíso, deleitando los sentidos, con centelleos del alma incluidos en una ruta de fuego hipnótica. Más Tu vida en burbujas, performance poética, lectura de burbujas de champagne y tarot del amor a cargo de Fabiana Rey.

El sábado será el turno de Paulina Torres, Pablo Figueroa en guitarra y Leandro Brignone; y el domingo Sergio Pángaro, Cocó Muro y Fernando Carlini. La propuesta incluye performance, bocados de autor, delicatessen dulce, vinos, así como una visita guiada alusiva, con una duración de 75 minutos.

Los protagonistas

Paulina Torres es una de las voces más destacadas de nuestro país. Desde 2022 integra como cantante y actriz la compañía Los Amados, multipremiada en la Argentina con 35 años de historia. En los Premios Hugo 2023 fue nominada como Mejor Actriz de Music Hall. Además formó parte de los espectáculos galardonados con Premios ACE a mejor compañía de teatro musical. En esta ocasión se presenta junto al trío Sonare.

Por su parte Sergio Pángaro es músico, escritor, actor, líder de la banda Baccarat, solista, y referente de un estilo único y particular que podría considerarse como el de uno de los artistas más originales de su generación. Último dandy, estrella kitsch y retro que marcó a fuego la escena alternativa y under porteña y que hoy, con sus baladas y canciones, sigue más vigente que nunca. Su formación esa noche será: Sergio Pángaro y Cocó Muro en voces y Fernando Carlini en saxo.

Fabiana Rey es actriz, cantante, dramaturga y directora, formada en la escuela de Augusto Fernandes, y con estudios de dirección y puesta en escena con Emilio García Wehbi. Su trabajo se especializa en la performance poético-musical, poniendo en escena textos de autoras latinoamericanas como Orozco o Pizarnik y textos propios. Su último trabajo es Tangos Shakespearianos, una performance musical que fusiona la poesía del bardo inglés con el tango. Actualmente, presenta FEM-BOT el sueño argentino.

