Pepe Cibrián, el padre del musical argentino, volvió a sus comienzos con Aquí No Podemos Hacerlo

En 1978 el aire en la Argentina estaba cargado de silencios y prohibiciones. En ese contexto, un joven Pepe Cibrián decidió estrenar una obra cuyo título parecía una profecía de fracaso: Aquí No Podemos Hacerlo. Sin embargo, la pieza no sólo se hizo, sino que se convirtió en la piedra fundacional del musical nacional. Hoy, 48 años después, Pepe volvió a ocupar la silla de director en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) para demostrar que la vigencia de aquel sueño sigue intacta.

El debut de la obra fue un éxito de crítica y figuras, pero el público no la acompañó de inmediato. "Estrenamos en octubre del '78 y al día siguiente no fue nadie", recuerda Cibrián en una entrevista exclusiva. La situación era terminal: sus padres, productores del show, estaban a punto de bajar el telón ante los costos insostenibles. Pero un domingo, el diario La Opinión -medio clave y crítico en plena dictadura- publicó una reseña de dos páginas firmada por Daniel López y Aníbal Vinelli, con un título que cambió la historia: "Aquí no vamos a hacerlo: el primer gran musical argentino".

"Al día siguiente el teatro se llenó y continuó todo el año", relata Pepe al evocar la importancia que tenía en ese tiempo la crítica en la prensa escrita. Ese respaldo no sólo salvó la obra, sino que le dio impulso para realizar temporadas en el Alvear, el Cervantes y Del Globo, marcando a fuego a una generación de artistas que no tenían dónde formarse en comedia musical.

Descubridor de nuevos talentos

La obra, con música original del recordado Luis María Serra y dirección musical actual de Juan Pablo Ragonese, tiene libro, letras y dirección general de Pepe. Narra la historia de un director que se enfrenta sus miedos, a los productores y a los prejuicios para montar un espectáculo. Es, en esencia, la biografía artística de Cibrián. "Habla de la lucha de un hombre de teatro por cumplir su fantasía contra viento y marea", explica. En esta nueva versión, el elenco está integrado por jóvenes talentos como Matías Asenjo y Lucía Macías Palkiewicz, seleccionados a través de audiciones que, según Pepe, reflejan la altísima calidad de los artistas actuales: "Cuando me dicen que soy el padre del musical argentino, digo que sí, lo soy, porque tomé la posta de lo que existía en los '50 y lo reinauguré". Completan el elenco Marcos Franchi, Anna Fiadino, Claudia Duce, Darío Fernández, Candela Regulez, Juanchi Eraso, Agostina Castrogiovanni, Chiara Vecchi, Ailén Rodríguez, Jazmín Emili, Lucía Marshall y Guillermina Di Pietro.

A los 70 años y con 60 musicales estrenados, Cibrián no se detiene. Mientras celebra el éxito de los sábados a las 20:00 en el Regina, se encuentra preparando Drácula, La Resurrección para abril. "Mi mayor competencia soy yo mismo", bromea al referirse al estreno de este nuevo texto que transcurre 30 años después de la versión original. Aquí la entrevista completa:

Sobre las exigencias del público moderno y la duración de las obras, Pepe es tajante: "El musical te dobla el tiempo del texto porque cantar no es natural. Si gusta, a la gente le da igual la duración; si no gusta, aunque dure 20 minutos se aburre". Con una duración de 2 horas y 20 minutos, Aquí No Podemos Hacerlo se mantiene como una apuesta a la complejidad y a las historias paralelas que lo caracterizan a Pepe como autor. Al ver la obra hoy, Cibrián Campoy confiesa que se emociona hasta las lágrimas: "Verla me parte el alma porque tiene 48 años. Soy un hombre comprometido que ama a su país y a la gente de arte que enriquece nuestra cultura". La declaración es clara: al final del día, el título era sólo una ironía; siempre pudieron hacerlo.

La realización de escenografía es de Sabrina Fernández, el diseño de iluminación es de Juan Pablo Ragonese, las coreografías de Tomás Luna, la producción artística de Emiliano Miguez, quien además comparte la ejecutiva con Liza Dombrowski, mientras que la producción general es de Perrotti Producciones y Amanecer Producciones

