Clara Sáenz: "AstroClap es un viaje emocional en el que terminás riéndote de vos mismo"

El 20 de febrero la calle Corrientes se prepara para recibir una dosis de energía astral y carcajadas. Clara Sáenz vuelve a subir al escenario de la Sala Cortázar en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) para presentar AstroClap, un espectáculo que ya lleva más de 50 funciones y que ha sabido conquistar al público no sólo por su humor sino por su capacidad de generar identificación inmediata. En diálogo con Vivo Perfil, Clara reveló que comenzó a estudiar improvisación a los 18 años y con el tiempo llegó a fusionar dos mundos aparentemente distantes: el teatro y la astrología.

"Mi recorrido fue primero en lo actoral. Estudié improvisación, clown y teatro; la expresión siempre fue vital para mí", explica Sáenz. Sin embargo, hace años la astrología llegó a su vida para quedarse. Tras abrir una cuenta de Instagram donde comparte sus saberes, el deseo de llevar esos textos al escenario se volvió irresistible: "En marzo de 2024 me animé y estrené. Desde entonces, el show no paró de mutar".

Lo que diferencia a AstroClap de un monólogo tradicional es su estructura híbrida. No es simplemente stand up. Clara compone 12 personajes distintos, uno por cada "energía" zodiacal. "Es un mix. Hay una base actoral fuerte donde genero un personaje para cada signo, y dentro de esa interpretación aparece la improvisación y el stand up", detalla la actriz.

Un viaje por el zodíaco (sin incomodar a nadie)

El show está planteado como un viaje lineal de Aries a Piscis. En escena, Sáenz utiliza un biombo para cambios de vestuario veloces, y hace algunos a la vista del público. La interacción es una pieza clave en esta propuesta, aunque con límites claros: "Interactúo con quien tiene ganas. No me gusta incomodar a nadie, quiero que la gente la pase bien". Aquí la entrevista completa:

Sobre la identificación del público, Clara asegura que el fenómeno es colectivo: "A veces escucho desde el escenario: '¡Ese es mi novio!', o '¡Esa es mi tía!'. Si no te reconocés vos, reconocés a alguien cercano. La idea es reírse de uno mismo". A pesar del éxito, la actriz confiesa que su formación académica (estudió la carrera de astrología dos veces) a veces le juega una pasada de autoexigencia: "A veces me gustaría saber un poco menos para no ser tan exigente con la especificidad de lo que enseño en el show".

Para esta nueva función en el Paseo La Plaza, el espectáculo cuenta con la dirección de Emiliano Marino, quien aportó una mirada renovada y "aire fresco" a la puesta.

Al terminar cada función, después de la adrenalina de los aplausos y los saludos en la puerta del teatro -momento que nunca se saltea-, Clara elige el silencio y la meditación para bajar la intensidad de la emoción recibida. "Es muy amoroso lo que se genera. Jamás me imaginé esta recepción". Encontrá acá más info sobre las entradas