Cultura Profética celebró tres décadas de reggae con un multitudinario concierto en Buenos Aires

“Es una dicha empezar esta gira de En bucle acá, en Buenos Aires”, expresó Willy Rodríguez frente a un Movistar Arena colmado de seguidores. La frase resumió el significado de una noche que reunió el presente y la historia de Cultura Profética, la banda puertorriqueña que regresó a la Argentina para presentar su nuevo álbum sin dejar de lado los clásicos que consolidaron su vínculo con el público local.

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El viernes 18 de septiembre, la agrupación liderada por Rodríguez se presentó en el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, donde desplegó un concierto sostenido por el reggae, la celebración colectiva y un repertorio que recorrió distintas etapas de su trayectoria. El espectáculo marcó, además, el comienzo de la gira de "En bucle", el disco publicado en 2026.

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Desde los primeros minutos, el público respondió con entusiasmo a la propuesta de la banda. Las canciones fueron acompañadas por miles de voces, mientras el campo y las tribunas transformaron el recinto en una celebración atravesada por el baile, los coros y una conexión constante entre los músicos y sus seguidores.

Cultura Profética presentó "En bucle" en Buenos Aires

El nuevo material funcionó como eje conceptual del concierto. Cultura Profética aprovechó su regreso a Buenos Aires para mostrar en vivo las composiciones de En bucle, un trabajo que inauguró otra etapa creativa para el grupo después de varios años sin editar un álbum de estudio.

Willy Rodríguez lideró una noche marcada por el reggae, los clásicos y la conexión con el público.

Las canciones recientes convivieron con aquellas que forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones. Lejos de dividir el espectáculo entre pasado y presente, la banda articuló ambos momentos en un mismo recorrido y presentó su nueva producción como una continuación de la identidad musical construida durante tres décadas.

Esa convivencia quedó reflejada en una lista que incluyó “La Complicidad”, “Ilegal” y “Saca, Prende y Sorprende”. Los tres temas estuvieron entre los momentos más celebrados del concierto y fueron cantados de principio a fin por el público.

“La Complicidad”, una de las composiciones más reconocidas de Cultura Profética, generó uno de los grandes coros de la noche. Su interpretación confirmó la permanencia de una canción que amplió el alcance de la banda más allá del circuito tradicional del reggae y se convirtió en una pieza central de su repertorio.

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“Ilegal” también provocó una respuesta inmediata entre los asistentes. La canción volvió a demostrar la capacidad del grupo para combinar una melodía reconocible, una lírica directa y un pulso cadencioso que adquiere una dimensión diferente cuando es interpretado en vivo.

Con “Saca, Prende y Sorprende”, el clima del Movistar Arena se volvió todavía más festivo. La banda encontró en el público argentino una participación activa que fue más allá de los coros: hubo saltos, baile y hasta pogo, una reacción poco habitual para una formación identificada principalmente con el reggae.

La intensidad de esa respuesta sorprendió al propio Willy Rodríguez, fundador, cantante y bajista del grupo. Desde el escenario, el músico interrumpió el concierto para agradecer la energía que llegaba desde el campo: “Gracias por hacer pogo en un grupo como Cultura Profética. Solo pasa aquí. Son inmensos. Gracias”.

El Bahiano se unió a Cultura Profética para interpretar “Párate y mira”.

La declaración puso en palabras una de las particularidades del vínculo entre Cultura Profética y la Argentina. El público local recibió las canciones desde una lógica cercana a la tradición rockera nacional, pero sin alterar la esencia rítmica y el mensaje de unidad que atraviesan la propuesta de la agrupación.

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Rodríguez ocupó el centro de la escena como cantante y bajista, aunque el espectáculo se apoyó en un trabajo colectivo. Con once músicos sobre el escenario, Cultura Profética construyó un sonido amplio, en el que cada instrumento contribuyó a sostener los cambios de intensidad del repertorio.

El despliegue musical permitió que las canciones conservaran sus matices y que el concierto avanzara sin perder cohesión. La precisión instrumental, las voces y las diferentes capas rítmicas fueron fundamentales para conectar los pasajes más contemplativos con los momentos de mayor celebración.

Con once músicos en escena, la agrupación repasó tres décadas de trayectoria musical.

A lo largo de su carrera, Cultura Profética convirtió al reggae en un punto de partida para dialogar con otros lenguajes musicales. Formada en Puerto Rico en 1996, la banda incorporó influencias del jazz, la salsa, la bossa nova y otros ritmos latinoamericanos, una amplitud que también se reflejó en el espectáculo ofrecido en Buenos Aires.

El tramo final incorporó dos presencias destacadas: Jaze y El Bahiano. Las participaciones reforzaron el carácter latinoamericano de la noche y sumaron nuevas voces al recorrido propuesto por los músicos puertorriqueños.

El Bahiano se unió a Cultura Profética para interpretar “Párate y mira”, uno de los clásicos de Los Pericos. El encuentro funcionó como un puente entre dos historias fundamentales para la expansión del reggae en español y fue recibido con una de las ovaciones más intensas del concierto.

La banda puertorriqueña repasó sus grandes clásicos ante miles de seguidores.

La presencia del músico argentino también tuvo un valor simbólico. Cultura Profética y El Bahiano representan diferentes generaciones y escenas del género, pero comparten una trayectoria marcada por la circulación del reggae en América Latina y por su llegada a públicos que exceden las fronteras nacionales.

Jaze, por su parte, aportó la voz de una generación más joven y mostró la capacidad de la banda para establecer vínculos con artistas surgidos de otros movimientos musicales. Su participación amplió el diálogo del concierto y acompañó el espíritu de renovación que Cultura Profética busca expresar con En bucle.

El cierre encontró a la banda y al público unidos por las canciones que marcaron distintas etapas de su historia. Entre los clásicos, el nuevo álbum y las intervenciones de los invitados, el concierto confirmó que Cultura Profética conserva una convocatoria intergeneracional y un lazo especialmente intenso con sus seguidores argentinos.

Después de su presentación en el Movistar Arena, la gira continuará este sábado 19 de septiembre en el Quality Espacio de Córdoba. Allí, Cultura Profética volverá a encontrarse con el público argentino para presentar "En bucle" y repasar las canciones que la convirtieron en uno de los principales referentes del reggae latinoamericano.