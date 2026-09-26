Lali Espósito llena su tercer River y su filme podría ganar en San Sebastián

En las casi veinticuatro horas previas al que será su tercera presentación en el estadio River Plate, entre los fans lalistas y tinistas, la gran incógnita es confirmar que no es una fake news que Lali Espósito tendría como artista invitada a Tini Stoessel. Incluso, en las fantasías de muchos integrantes de los respectivos fandoms, a ese interrogante le sumó uno más: ¿es cierto que Lali y Tini subirían al escenario de River Plate vestidas con traje de novia? Ambas artistas populares se casan este 2026, Lali Espósito –con el polifacético Pedro Rosemblat– en octubre; y Tini Stoessel –con el mundialista Rodrigo de Paul– el 19 de diciembre.

Luz, cámara... Mientras todo esto sucede en Buenos Aires en la previa del recital, a la hora que Lali Espósito esté cantando las primeras canciones de “No vayas atender cuando el demonio llama”, ella ya sabrá como le fue a Glaxo, en los premios que dar por finalizado el Festival de San Sebastián. En ese certamen que tiene lugar en el País Vasco y que también supo tener a Lali Espósito como jurado, la cantante y actriz estuvo hace unos días para acompañar el estreno mundial de Glaxo, una coproducción argentino brasileña que dirigió Benjamín Naishtat.

La película está basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino y cuenta la historia de una localidad argentina, cuya tranquilidad se ve turbada ante la llegada de un siniestro excomisario de policía y su seductora esposa, interpretada por Lali Espósito, que fractura la relación entre cuatro jóvenes inseparables. Décadas después, el pasado emerge y obliga a los protagonistas a enfrentarse a las heridas, la culpa y la posibilidad de la venganza. Esta historia, ambientada en Chivilcoy (localidad de la provincia de Buenos Aires), aborda la memoria, la violencia y las heridas de un país a través de varias décadas. A pesar del argumento de Glaxo, Naishtat dijo en San Sebastián que “cuando voy al cine como espectador no espero un mensaje, espero una experiencia y sentirme interpelado”.

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Socios. Glaxo tiene producción brasileña y en gran parte tuvo que ser rodada en Brasil por la imposibilidad de hacerlo en Argentina ante “el congelamiento y desmantelamiento de las políticas de Estado” de apoyo al cine por parte del actual gobierno, explicó en rueda de prensa el director Benjamín Naishtat. “Cuando entendimos que no la podíamos viabilizar en Argentina para mí fue terrible; quería filmar esos lugares (territorio bonaerense)”, explicó. Por su parte, Rodrigo Teixeira, productor brasileño de Glaxo, dijo en San Sebastián: “El papel de los países vecinos es rescatar a los otros cuando están con problemas. (...) Glaxo una película argentina filmada en Brasil; no es una película de Brasil”. Esta colaboración “responde también a una voluntad de acercamiento entre las cinematografías latinoamericanas y adquiere una dimensión que va más allá de una cuestión puramente industrial”, dijo.

Locuaz. La primera aparición de Lali Espósito en esta edición del festival donosti fue con una remera blanca que replica la famosa bandera-sábana mundialista y que tiene la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”. Un cartel similar pero llevado en las espaldas de sus respectivos vestuarios mostraron las actrices de Mis muertos tristes: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Carolina Álvarez y Alejandra Frechner.

En las ruedas de prensa, La li Espósito habló de “la Negra”, su personaje en Glaxo y de lo enriquecedor que fue trabajar con actores como Marcelo Subiotto, quien hace de su marido en la película. Y por supuesto, le preguntaron sobre el presente del cine nacional. Y por supuesto, Lali Espósito contestó en extenso.

“El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine”, dijo. También mencionó la polarización y los enfrentamientos que existen en Argentina y en otros lugares del mundo. “Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global: la polarización, los discursos de odio… Una narrativa que divide mucho a la gente entre sí, porque lograron hacer que haya gente que piense que sus pares no merecen algo. (...) Le toca a cada quién pelear lo que está pasando y, bueno, no es fácil, pero hay que dar esa batalla”.

Hoy, en River, Lali dará la suya de la mejor manera: con arte y con pasión.