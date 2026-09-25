El mundo de la radio y los medios en general de argentina se encuentrande luto por el fallecimiento de Oscar “El Negro” González Oro, ocurrida este viernes 25 de septiembre. El locutor se convirtió en una leyenda del medio gracias a su exitoso programa “El Oro y El Moro” en Radio 10 y por su inconfundible voz que acompañó a los ciudadanos durante sus mañanas.

Actualmente, no se confirmó la causa del fallecimiento del legendario conductor. Sin embargo, el “Negro” González Oro atravesó fuertes complicaciones de salud a lo largo de los últimos años. En 2017, fue sometido a una cirugía a corazón abierto, en la que le realizaron tres bypass.

Murió Oscar “El Negro” González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, antes de ser locutor soñaba con ser cantante o concertista de piano. Quería tener su propia música y que sus canciones se escucharan en la radio. A pesar de que esto no sucedió del todo, el destino preparó un futuro similar para él.

Su primera interacción con el mundo de la radiofonía ocurrió durante su adolescencia, cuando fue invitado a pasar música en la Radio de Cuyo. Años más tarde, en 1989 condujo un programa en FM Playa Verde, donde también se encargaba de musicalizar y atendía a todos sus oyentes.

Durante varios años trabajó en Radio del Plata, tanto como productor, como en el rol de conductor. No obstante, en 1998 fue convocado para trabajar en Radio 10, cuando apenas daba sus primeros pasos. Fue en ella donde tuvo su famoso programa “El Oro y El Moro”, que compartía con Eduardo Feinmann y se emitió por primera vez el 4 de enero del año siguiente.

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: 50 años de amor, idas y vueltas

Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el programa tenía más de 700.000 oyentes. Gracias a su trayectoria e histrionismo, González Oro recibió el carnet de locutor del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y grabó algunas de las canciones que cantaba en la radio.

Cómo nació la muletilla “¡Dale gas!”

Un sello inconfundible de “El Negro” González Oro fue su mítica frase “¡Dale gas!”, que se convirtió en una motivación energética para los oyentes. Sin embargo, esta no nació con esa intención, sino como una indicación técnica de González Oro a un operador, Santiago Gazzaniga.

Durante una transmisión del programa “El Oro y el Moro”, el conductor exclamó en medio del aire: “Gas Gazzaniga, Gazzaniga gas”. Con el tiempo, este mutó hasta convertirse en la famosa muletilla que quedaría guardada para siempre en la historia de la radio argentina y en la memoria de sus seguidores.

JSM/MSS