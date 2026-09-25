Mirtha Legrand "evoluciona favorablemente" de su cuadro respiratorio, pero seguirá internada

La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, presenta una evolución positiva en su salud y "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio", según informó este viernes el Sanatorio Mater Dei a través de un nuevo parte médico.

Sin embargo, la conductora, que permanece internada debido a una neumopatía, continuará internada en la institución médica de Buenos Aires durante los próximos días para completar su recuperación y recibir los cuidados correspondientes antes de retoma sus actividades habituales.

Una neumopatía, lejos de ser un diagnóstico definitivo o una enfermedad concreta, funciona como una denominación general que la medicina emplea para señalar que existe una afección en los pulmones. No es, necesariamente, neumonía.

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El informe oficial, firmado por el director médico del establecimiento, Enrique Echagüe, dio continuidad al diagnóstico emitido el pasado miércoles, donde ya se registraba una mejora progresiva en su estado general. De no haber cambios, el nuevo comunicado se dará a conocer el lunes.

Desde el centro de salud y el entorno familiar de la presentadora agradecieron el afecto recibido por parte del público, al tiempo que solicitaron comprensión y respeto respecto a la difusión de la información sobre su estado de salud.

La conductora de 99 años había reingresado a la clínica el pasado viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de un cuadro previo. Frente a las recurrencia de las molestias respiratorias, los profesionales de salud resolvieron dar con tratamiento mediante antibióticos para controlar la infección.

El historial clínico de Mirtha Legrand durante el mes de septiembre

El derrotero de la salud de la conductora durante este mes comenzó el domingo 6 de septiembre, cuando debió ser asistida en el mismo establecimiento médico por su estado gripal que derivó en bronquitis. En aquella oportunidad, permaneció bajo seguimiento médico intensivo durante una semana completa.

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Tras mostrar una recuperación en su estado de salud, la presentadora obtuvo el alta médica el domingo 13 de septiembre. En aquel momento, regresó a su hogar con la indicación de realizar reposo domiciliario y reducir la actividad pública antes de retomar sus compromisos profesionales.

Sin embargo, a los pocos días, los síntomas respiratorios reaparecieron, lo que obligó a su segunda internación preventiva. Las bajas temperaturas de la temporada invernal y la vulnerabilidad bronquial de la paciente influyeron en la reaparición del cuadro.

Los antecedentes de salud de Mirtha Legrand ya habían registrado alertas previas durante el año. En abril, un cuadro de gripe estacional finalizó en una bronquitis severa que también la mantuvo alejada temporalmente de sus tradicionales almuerzos de fin de semana.

ML