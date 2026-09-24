Cómo sigue la salud de Mirha Legrand tras su nueva internación: el parte médico actualizado

La célebre conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, mientras muestra señales positivas de recuperación tras sufrir una afección pulmonar. Según el informe oficial firmado este miércoles, la presentadora avanza favorablemente en su tratamiento.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de centro médico, Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivó su reingreso sanatorial. Las autoridades indicaron además que seguirá bajo observación y monitoreo constante durante las próximas jornadas.

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La conductora de 99 años había reingresado a la clínica el pasado viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de haber recibido el alta de un cuadro previo. Frente a las recurrencia de las molestias respiratorias, los profesionales de salud resolvieron dar con tratamiento mediante antibióticos para controlar la infección bacteriana.

El historial clínico de Mirtha Legrand durante el mes de septiembre

El derrotero de la salud de la conductora durante este mes comenzó el domingo 6 de septiembre, cuando debió ser asistida en el mismo establecimiento médico por su estado gripal que derivó en bronquitis. En aquella oportunidad, permaneció bajo seguimiento médico intensivo durante una semana completa.

Tras mostrar una recuperación en su estado de salud, la presentadora obtuvo el alta médica el domingo 13 de septiembre. En aquel momento, regresó a su hogar con la indicación de realizar reposo domiciliario y reducir la actividad pública antes de retomar sus compromisos profesionales.

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Sin embargo, a los pocos días, los síntomas respiratorios reaparecieron, lo que obligó a su segunda internación preventiva. Las bajas temperaturas de la temporada invernal y la vulnerabilidad bronquial de la paciente influyeron en la reaparición del cuadro.

El directo médico de la institución, doctor Enrique Echagüe, explicó en el último comunicado que la evolución clínica de la figura televisiva se desarrolla de acuerdo con lo esperado por el equipo tratante. Asimismo, confirmó que, de no registrarse modificaciones en su estado, el próximo informe de su salud se dará a conocer el viernes.

Los antecedentes de salud de Mirtha Legrand ya habían registrado alertas previas durante el año. En abril, un cuadro de gripe estacional finalizó en una bronquitis severa que también la mantuvo alejada temporalmente de sus tradicionales almuerzos de fin de semana.

BGD/ML