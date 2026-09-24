La Argentina recibirá otros seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon comprados a Dinamarca. Las aeronaves ya comenzaron su complejo traslado desde Europa y, si las condiciones operativas y meteorológicas lo permiten, llegarán a nuestro país el próximo sábado 26 de septiembre en el Área Material Río Cuarto, que se encuentra en Las Higueras, provincia de Córdoba.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), este segundo lote está integrado por dos F-16BM biplaza y cuatro F-16AM monoplaza. Tras su incorporación, Argentina tendrá doce de los veinticuatro cazas operativos contemplados en la compra hecha a Dinamarca.

En Las Higueras, una localidad cordobesa muy relacionada con la actividad aeronáutica por la presencia del Área Material Río Cuarto, la llegada de las aeronaves genera mucha expectativa. Por eso, la Municipalidad organizó un operativo especial para que vecinos y visitantes puedan ver el arribo en todo su esplendor.

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El punto de encuentro será el Corralón Municipal y, por ese motivo, abrirá sus puertas desde las 8.30 del próximo sábado. La convocatoria dada a conocer por el municipio anuncia acceso para el público y, según los medios locales, se prepara la infraestructura adecuada para recibir a quienes se acerquen al lugar durante esta jornada tan especial.

Se recomienda ir con banderas argentinas y reposeras; además, habrá cantina en el lugar. La hora de llegada de las aeronaves puede modificarse por las condiciones meteorológicas y las características de un traslado internacional de este tipo.

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Los cazas salieron desde Skrydstrup, Dinamarca, y el itinerario contempla escalas en Zaragoza, Gran Canaria y Natal, en Brasil, antes de completar el último tramo de su viaje hacia la provincia de Córdoba.

Los F-16 tienen el apoyo de aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encargan de los reabastecimientos de combustible en vuelo. La Fuerza Aérea Argentina también movilizó un KC-130H Hércules TC-69 “Puerto Argentino” y el Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” para acompañar este segundo lote.

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Según NA, esta operación es parte del programa comenzado tras el acuerdo firmado en abril de 2024 para sumar 25 F-16AM/BM, de los cuales 24 son cazas que serán trasladados desde Dinamarca. Este contrato fue establecido por unos 301,2 millones de dólares e incluye motores adicionales, equipamiento, repuestos, simuladores y capacitación.

Luego de aterrizar en el Área Material Río Cuarto, los F-16 deberán pasar por una serie de inspecciones y tareas técnicas antes de poder incorporarse plenamente a las operaciones para las que están destinados. La VI Brigada Aérea de Tandil sería el destino permanente de esta flota una vez realizadas las obras necesarias.

HM/DCQ