RDI: los memes sobre Milei ponen el foco en el costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo

Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, se refirió a cómo los memes que circulan en redes sociales sobre Javier Milei se transformaron en una crítica al ajuste económico. Transporte, canasta básica, carne y pérdida de poder adquisitivo aparecen como algunos de los principales ejes.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de las publicaciones virales a partir de una imagen generada con inteligencia artificial. Según explicó Leandro Bravo, lo que inicialmente funcionó como una pieza de comunicación favorable al Gobierno terminó siendo utilizado por usuarios para ironizar sobre la situación económica.

“Sabíamos que el escenario virtual para el Presidente siempre fue mucho más que cómodo en lo que va su gestión, su campaña, su gestión como diputado, pero sin embargo en las últimas semanas Twitter, su red social predilecta, le ha jugado una especie de boomerang”, planteó.

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Bravo describió la imagen que originó las burlas: “Se ve un león alzando la bandera argentina con la banda presidencial, la motosierra, mucha gente revoleando dólares, y bueno, obviamente las instituciones de fondo como el Congreso y algunos edificios detonados”.

Según su análisis, los usuarios aprovecharon esa publicación para mostrar el impacto que atribuyen a las políticas económicas del Gobierno. “Esto le jugó una mala pasada al Presidente porque muchos usuarios, de manera muy aleatoria y de manera casual, o simplemente sin ningún aparato comunicacional, como lo que tiene el Presidente atrás, salieron a ironizar lo que es el ajuste económico de Milei”, resaltó en +Perfil.

Transporte público: cuánto aumentó y cómo impacta

Uno de los ejemplos utilizados por Bravo fue el costo del transporte. En su exposición sostuvo: “Si nos datamos de lo que fue la llegada de Javier Milei al gobierno hasta lo que es hoy, 24 de septiembre del 2026, el transporte público aumentó más de 1000%”.

También describió el impacto sobre los hogares: “Si seguimos con los datos, el boleto mínimo hoy cuesta de 1.100 pesos hasta un máximo, según la distancia, de 2.500 pesos”.

Canasta básica y consumo de carne

El segundo eje del análisis estuvo relacionado con el costo de los alimentos. En este sentido, Bravo señaló: “Acá hablamos de lo que fue la canasta básica, que aumentó más de un 2,5% en el último mes, en el último informe”.

El periodista también puso el foco en el consumo de carne: “Y estamos hablando de que la venta de carne cayó en el último año casi un 10%”. Y agregó: “Un habitante promedio hoy, en septiembre del 2026, consume alrededor de 46 kilos de carne”.

Salarios y pérdida de poder adquisitivo

El análisis también incorporó la relación entre ingresos y aumento del costo de vida. Bravo vinculó los incrementos de servicios y transporte con salarios que, según su interpretación, no avanzaron al mismo ritmo. “Eso es justamente en línea con lo que veníamos trayendo la semana pasada. Servicios y transporte que aumentan en base a ingresos que no aumentan”, expresó.