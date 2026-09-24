Mark Zuckerberg defendió “empoderar a las personas” en el uso de la IA para "mayor seguridad"

Mark Zuckerberg sostuvo que el futuro de la inteligencia artificial debe poner más herramientas al alcance de las personas. Durante su discurso en Meta Connect 2026, celebrado el miércoles 23 de septiembre en California, el CEO de Meta afirmó que “empoderar a las personas con inteligencia artificial es la mejor vía hacia un futuro seguro”. Reconoció, además, que su postura se ha vuelto “sorprendentemente controvertida”.

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El planteo acompañó los anuncios de la empresa sobre Muse, su agente personal de IA, y una nueva serie de dispositivos diseñados para utilizarlo fuera del teléfono o la computadora. Meta presentó el Muse Charm, anticipó la incorporación del agente a sus lentes inteligentes y dio a conocer unos lentes Ray-Ban centrados en el audio.

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Qué dijo Mark Zuckerberg sobre la inteligencia artificial

En su exposición, Zuckerberg recurrió al concepto de “superinteligencia personal” para describir su objetivo de llevar herramientas avanzadas de IA a miles de millones de usuarios. También defendió la creación como propósito central de la tecnología y afirmó que construir es “un acto de amor”. Son definiciones de la visión que presentó el magnate, no capacidades que Meta haya demostrado ya a esa escala.

Su discurso se produjo en medio de un debate sobre quién debe controlar los sistemas de IA y cómo deben gestionarse sus riesgos. Días antes, Sam Altman, CEO de OpenAI, había defendido una mayor cooperación internacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Dario Amodei, CEO de Anthropic, había advertido sobre posibles riesgos asociados al avance acelerado de la tecnología.

Muse: las nuevas funciones del agente de IA de Meta

Muse fue presentado a comienzos de septiembre como un agente capaz de realizar tareas a partir de las instrucciones del usuario. En Connect, Meta mostró funciones en desarrollo, entre ellas conversaciones de voz en tiempo real y la posibilidad de elegir cómo suena la voz del agente. La empresa también anunció que Muse contará con una dirección de correo propia y más conexiones con servicios de compras.

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Otra de las novedades es su llegada a los lentes con IA de Meta durante los próximos meses. De acuerdo con la compañía, el usuario podrá activarlo por voz y pedirle que actúe sobre lo que tiene delante, por ejemplo, a partir de un producto en un estante o de la información de un volante. Meta presentó estas funciones como parte de sus próximos lanzamientos; su disponibilidad dependerá de cada producto y mercado.

Qué es Muse Charm, el nuevo dispositivo de bolsillo

Meta también dio a conocer Muse Charm, un dispositivo pequeño pensado para hablar e interactuar con el agente sin recurrir necesariamente a la pantalla de un teléfono. La empresa indicó que cabe en un bolsillo y que incorpora un modelo de voz en tiempo real. Prometió comunicar más detalles antes de fin de año.

Esa presentación amplía la estrategia de Meta: hacer que Muse esté disponible en distintos momentos del día y a través de varios dispositivos. La compañía ya ofrece acceso mediante su aplicación, la web, WhatsApp y una versión para Mac, según su resumen de los anuncios de Connect.

Los nuevos lentes inteligentes y el debate por la privacidad

Entre los lanzamientos figuran los Ray-Ban Meta Audio, los primeros lentes de audio de la compañía, que permiten escuchar contenido, atender llamadas y hablar con un asistente de IA sin usar las manos. Meta también presentó la tercera generación de Ray-Ban Meta, equipada con cámara para tomar fotografías y grabar videos.

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La expansión de los lentes vuelve a poner en primer plano las preguntas sobre la privacidad de quienes se encuentran cerca de una persona que los utiliza. Meta señala que sus modelos con cámara incluyen una luz LED para advertir cuando se toman fotos o se graba video. Durante la presentación, Zuckerberg mencionó esa señal y las medidas para impedir su manipulación, aunque no desarrolló en profundidad las críticas sobre el uso de cámaras incorporadas a dispositivos de uso cotidiano.

Con Muse y sus nuevos dispositivos, Meta busca convertir su idea de una IA personal en productos de uso diario. El alcance real de esa propuesta dependerá de cómo funcionen las herramientas una vez disponibles y de las respuestas que ofrezca la empresa a las preocupaciones sobre seguridad y privacidad que acompañan su despliegue.