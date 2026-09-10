Meta lanza un polémico sistema de verificación que pone en peligro la lucha contra la desinformación

Meta comenzó a probar las Notas de la Comunidad en 16 países de América Latina, entre ellos Argentina, como parte de un proceso que apunta a reemplazar gradualmente el sistema de verificación de datos realizado por medios y agencias especializadas. Los expertos aseguran que la calidad del debate público sufrirá en una región que gira hacia la ultraderecha.

La nueva herramienta, que permite a los propios usuarios aportar contexto y señalar información falsa o engañosa en Facebook, Instagram y Threads, ya funciona en Estados Unidos desde enero de 2025. Durante esta primera etapa, las notas no serán visibles para el público general y la verificación independiente continuará activa.

La herramienta se implementará inicialmente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Brasil, el mercado más grande de Meta en la región y un país que celebrará elecciones presidenciales en octubre, quedó fuera de esta primera etapa. España tampoco fue incluida en el despliegue inicial, que estará centrado en contenidos en español.

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A diferencia del programa de verificación independiente que Meta desarrolló junto con medios y agencias especializadas, las Notas de la Comunidad delega en los propios usuarios la responsabilidad de aportar contexto y desmentir noticias falsa. Pueden utilizarse para aclarar una afirmación, corregir un dato, desmentir información o aportar elementos que permitan comprender mejor un contenido.

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Una misma publicación puede recibir más de una nota y los colaboradores pueden intervenir incluso sobre contenidos publicados por figuras políticas, directivos de Meta y otras personalidades.

Desde el 9 de septiembre, las personas que cumplan con los requisitos establecidos por Meta en los 16 países pueden postularse para convertirse en colaboradores. Para participar es necesario ser mayor de 18 años, contar con una cuenta o Página con más de seis meses de antigüedad y no registrar infracciones a las políticas de la plataforma. También se requiere tener un número de teléfono verificado o contar con la autenticación de dos pasos activada.

Durante el período de prueba, quienes participen podrán redactar notas de contexto, aunque estas todavía no serán visibles para el público general.

Cómo se aprobarán las notas en Facebook e Instagram

Meta asegura que su algoritmo busca especialmente el consenso entre colaboradores que habitualmente tienen opiniones diferentes. Así, una nota tendría mayores posibilidades de ser publicada cuando existe acuerdo entre usuarios que suelen discrepar entre sí. El mecanismo busca reducir el riesgo de que un grupo mayoritario imponga una determinada interpretación sobre una publicación.

Las notas también deberán cumplir con las Normas Comunitarias de Meta, herramienta inspirada en el modelo colaborativo que popularizó Elon Musk en X. Además, la compañía incorporó un mecanismo mediante el cual quienes publicaron el contenido señalado pueden solicitar una revisión adicional por parte de otros colaboradores.

Meta también utiliza sistemas automáticos para detectar posibles maniobras de manipulación, divulgación de información personal, estafas, acoso o intimidación; y señaló que sus equipos internos buscarán identificar posibles grupos que coordinen su actividad de manera inauténtica.

Meta avanza sobre el sistema de verificación profesional

La compañía liderada por Mark Zuckerberg lanzó las Notas de la Comunidad en Estados Unidos en enero de 2025 y comenzó allí un proceso de reemplazo del sistema de verificación independiente. Según la empresa, el programa ya cuenta con más de 1,4 millones de colaboradores, que produjeron más de 50.000 notas desde su lanzamiento. Solo durante julio, más de 200 millones de personas en Estados Unidos vieron una Nota de la Comunidad.

La empresa sostiene además que el volumen diario de notas en Estados Unidos ya duplica al de las verificaciones independientes y que, en varios casos, el nuevo sistema permite responder con mayor velocidad.

Sin embargo, la decisión fue cuestionada por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN). Su directora, Angie Holan, advirtió que las Notas de la Comunidad, por sí solas, "no son suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas".

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La Agencia France-Presse (AFP), integrante de la IFCN, también cuestionó que ambos mecanismos sean considerados alternativas. Phil Chetwynd, director de información de la agencia, destacó el trabajo realizado durante ocho años por los equipos de verificación en la región y sostuvo que las notas de los usuarios pueden ser más efectivas cuando quienes las redactan cuentan con periodismo verificado y fuentes de alta calidad.

"Investigaciones fiables sugieren que las Notas de la Comunidad solo pueden ser eficaces cuando los colaboradores pueden apoyarse en periodismo verificado, producido éticamente, y en otras fuentes de alta calidad al redactar sus notas", afirmó Chetwynd y agregó: "La verificación de datos y las Notas de la Comunidad deben ir de la mano. Lo que importa es la calidad de las notas, no su cantidad".

Cuándo comenzarán a ser públicas

Por ahora, el lanzamiento en los 16 países constituye una etapa de prueba. Meta indicó que la publicación de las notas para el público y la migración gradual desde el programa de verificación independiente se realizará país por país, una vez que la compañía considere que el sistema funciona correctamente. Hasta entonces, la verificación independiente continuará vigente en los países incluidos en la prueba.

El cambio se produce además en un contexto de fuerte disputa política en torno a la moderación de contenidos y la desinformación en redes sociales. En América Latina, distintos gobiernos y dirigentes de derecha y extrema derecha construyeron estrategias de comunicación con fuerte presencia digital, mientras que sectores políticos cuestionan desde hace años los sistemas profesionales de verificación por considerarlos sesgados.

Por ejemplo, en El Salvador se descubrió el uso de "granjas de trolls" para crear simpatizantes ficticios y simular apoyo al gobierno. Muchos se muestran como gobernantes de acción: el presidente de Ecuador de chaleco antibalas en operaciones policiales, el de Colombia vestido de verde oliva junto a militares y entre bolsas blancas con cadáveres de guerrilleros, o el de Chile en la polvorienta frontera con Bolivia al anunciar una zanja para impedir el cruce de migrantes.

En la misma sintonía, en Argentina, la gestión de Javier Milei convirtió este ecosistema en su principal trinchera política. Con un estilo confrontativo que analistas describen bajo la figura del "presidente troll", el mandatario de derecha "adjetiva alto, ofende y tiene el desvínculo y la burla como una de sus herramientas de comunicación” para marcar su agenda y perseguir a quien piensa diferente a su partido.

RM