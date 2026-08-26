Redes sociales y adolescentes: en RDC analizaron el histórico acuerdo que pone bajo la lupa a Meta

El proceso judicial, desarrollado en Oakland, California, terminó con un acuerdo de alcance nacional que involucra a prácticamente todo Estados Unidos. Según explicó desde ese país Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, “este acuerdo al que han llegado estos estados incluye a 47 estados de Estados Unidos, más la ciudad de Washington, la capital”.

Powell destacó la contundencia de las pruebas presentadas contra Meta y aseguró que la compañía terminó reconociendo la gravedad del problema. “Ante las evidencias que presentaron, que se ve que eran realmente contundentes, no tuvo más remedio el dueño de Facebook de aceptar los errores cometidos por la empresa y la adicción que causa en los adolescentes y en los niños”, afirmó.

Un acuerdo millonario contra Meta

El periodista precisó que la cifra final podría alcanzar los 18.000 millones de dólares y explicó que el desembolso será progresivo. “Aceptó pagar 18.000 millones. Ahora, esos 18.000 millones no los va a pagar inmediatamente, va a pagar primero 12.000 millones de dólares”, señaló.

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Además, indicó que el acuerdo contempla la participación de otras compañías tecnológicas y compromisos específicos para modificar el funcionamiento de las plataformas. “También se han comprometido directamente a corregir todos los efectos que causan las plataformas, los efectos adictivos”, sostuvo Powell.

El alcance de la resolución convierte el caso en un antecedente relevante para la industria tecnológica estadounidense. Para Powell, el resultado fue inesperado por su magnitud y por las consecuencias que puede generar para las grandes plataformas digitales.

Redes sociales, adolescentes y herramientas de seguridad

El debate judicial también puso bajo la lupa las herramientas diseñadas para limitar el uso de Instagram por parte de los menores. En ese contexto, el periodista remarcó la dimensión del caso y su impacto potencial sobre las políticas de seguridad de las plataformas.

Powell calificó el desenlace como “realmente un resultado dramático que creo que muchos no esperaban que sucediera de esta manera”.

La disputa se produce mientras Instagram, Facebook y WhatsApp reúnen miles de millones de usuarios en todo el mundo. El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión la responsabilidad de las grandes tecnológicas frente a los efectos adictivos de sus servicios, especialmente entre niños y adolescentes.

Para Powell, la magnitud de la sanción refleja precisamente la importancia que adquirió esta problemática: “Lo que casi yo diría que incluye a todo el territorio norteamericano”.