Acusan al sobrino de Dolly Parton de extorsión y amenazas tras la muerte de la artista

La empresa que administra los negocios de Dolly Parton acusó a su sobrino Bryan Seaver de enviar mensajes intimidatorios a empleados, asesores legales y socios comerciales antes y después de la muerte de la cantante. La firma presentó una solicitud de orden de restricción ante un tribunal de Tennessee, en Estados Unidos, y lo despidió de sus funciones de seguridad.

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La presentación fue realizada por She’s Alive LLC, la compañía dirigida por Danny Nozell, representante de Parton durante años. Según el escrito judicial, Seaver llevó adelante una campaña de coacción y extorsión vinculada con los negocios de la artista. Se trata de acusaciones de la empresa, que deberán ser evaluadas por la Justicia.

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Qué denunció la empresa que administra el legado de Dolly Parton

De acuerdo con la documentación examinada por Variety, la compañía atribuye a Seaver mensajes en los que habría amenazado con perjudicar la marca de Parton y sus relaciones comerciales si no recibía el dinero que reclamaba. En esos intercambios, también se habría descrito como mercenario y asesino.

La denuncia sostiene que los mensajes comenzaron semanas antes del fallecimiento de la cantante, ocurrido el 25 de agosto de 2026, y continuaron después. La empresa afirma que estuvieron dirigidos a su personal, sus abogados y personas vinculadas con sus actividades comerciales.

Según la presentación, la situación afectó el funcionamiento de She’s Alive LLC: algunos empleados dejaron de asistir a sus puestos, otros renunciaron y una abogada que atendía asuntos patrimoniales de Parton se apartó de su trabajo. La compañía aseguró, además, que contrató seguridad privada para proteger al personal, incluso en sus domicilios.

Por qué despidieron a Bryan Seaver

Seaver había trabajado durante aproximadamente dos décadas en la seguridad de su tía y dirigía Squadron Augmented Protection Services, la firma que prestaba ese servicio. She’s Alive LLC puso fin a la contratación de ambos en septiembre, semanas después de la muerte de la artista.

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En su solicitud judicial, la empresa pidió que Seaver no se acerque ni se comunique con sus empleados, abogados y socios comerciales, y que tampoco interfiera en sus relaciones de negocios. La presentación describe esas medidas como una respuesta urgente al temor que, según la firma, provocaron los mensajes.

Qué respondió el sobrino de Dolly Parton

Seaver rechazó que sus mensajes constituyeran amenazas. En una entrevista con TMZ reconoció su trayectoria como contratista militar y afirmó que buena parte de las expresiones citadas surgieron de conversaciones privadas con Nozell durante un período de duelo. También sostuvo que mantiene varias de sus afirmaciones.

El sobrino de Parton había sido quien comunicó públicamente la muerte de la cantante mediante un video. Ahora, las denuncias cruzadas y su salida del equipo de seguridad abren un conflicto en torno a la administración del legado de una de las figuras más reconocidas de la música country.

LV/ML