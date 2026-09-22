Revelan que Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de fentanilo

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció como consecuencia de los efectos tóxicos del fentanilo en combinación con otras sustancias, según confirmó este martes la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur. El organismo oficial concluyó que el deceso de la artista de 36 años fue dictaminado formalmente como un hecho accidental.

El examen toxicológico detalló que el fallecimiento ocurrió por la acción conjunta de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Los patólogos forenses remarcaron que el cuerpo de la intérprete no presentaba ningún tipo de traumatismo o lesión física previo.

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Por su parte, la Policía de Greenville informó al medio estadounidense que las pesquisas preliminares no detectaron evidencias de delito ni circunstancias sospechosas en la escena. El reporte policial indicó que la llamada al servicio de emergencias 911 fue realizada por un conocido de la actriz.

El trágico episodio tuvo lugar el pasado 16 de agosto en un complejo residencial de la ciudad de Greenville. Aquella tarde, los servicios médicos y los efectivos de seguridad acudieron al departamento tras recibir la alerta por un paro cardíaco en curso.

Los detalles de la investigación médica sobre el deceso de Hayden Panettiere

A pesar de los maniobras de reanimación ejecutadas por los paramédicos en el lugar, la actriz fue declarada muerta a las 14:32. Las autoridades confirmaron que al momento de la asistencia la mujer se encontraba totalmente descompensada e inconsciente.

El trágico episodio tuvo lugar el pasado 16 de agosto en un complejo residencial de la ciudad de Greenville

En el momento del hallazgo, Panettiere estaba acompañada por su pareja, Brian Hickerson, y el hermano de este. De acuerdo con las actuaciones, la policía procedió a preservar el lugar mientras los socorristas asistían a la víctima.

La investigación por el origen de los fármacos

En el marco de la causa, los investigadores tomaron conocimiento de un bolso con medicamentos que la actriz consumía. Dicho elemento fue aportado a las fuerzas de seguridad para determinar su procedencia y verificar la prescripción médica.

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A raíz de la presencia de narcóticos de alta peligrosidad, la Administración de Control de Drogas (DEA) se sumó al expediente. El organismo federal rastrea las rutas de suministro entre las ciudades de Greenville y Los Ángeles.

Panettiere había alcanzado la fama internacional masiva por su rol protagónico en la serie de televisión Heroes. Posteriormente, la artista consolidó su carrera dramática con su trabajo en el drama musical Nashville.

Tras conocerse la triste noticia, su padre, Skip Panettiere, dedicó emotivas palabras para despedir a la joven. Familiares y seguidores mantuvieron diversas muestras de afecto en su memoria durante los últimos días.