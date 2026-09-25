Damiano David y Dove Cameron se casaron en Italia: cómo fue la ceremonia en Montalcino

Damiano David y Dove Cameron se casaron el jueves 24 de septiembre en Montalcino, Italia. La ceremonia civil se realizó en el Palacio Comunal de esta localidad de la Toscana, donde la pareja reunió a sus familiares y amigos más cercanos. La boda fue confirmada por la cobertura realizada en el lugar por Vanity Fair Italia y por otros medios que registraron la salida de los recién casados.

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Días antes, los artistas habían resumido a Vanity Fair Italia cómo querían vivir la celebración: “Hacemos todo lo posible para que parezca normal”. La frase reflejaba su intención de preservar cierta intimidad en un acontecimiento que también atrajo a fanáticos, fotógrafos y curiosos hasta el centro de Montalcino.

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Cómo fue la boda de Damiano David y Dove Cameron

La pareja llegó junta a la ceremonia en un descapotable blanco conducido por David. Ambos eligieron vestirse de blanco y Cameron llevó un ramo de calas del mismo color. El acto civil fue oficiado por el alcalde de Montalcino, Silvio Franceschelli.

La ceremonia se desarrolló en el Palacio Comunal y duró alrededor de veinte minutos, de acuerdo con Corriere Fiorentino. Al salir, David y Cameron recibieron aplausos de las personas que aguardaban afuera y se besaron frente a los presentes. Después se trasladaron a Castiglion del Bosco, el complejo situado en la campiña toscana elegido para recibir a sus invitados.

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La elección de Montalcino permitió reunir dos momentos distintos de la boda: un acto civil en el centro de la localidad y una celebración posterior en un entorno más reservado. Aunque intentaron mantener la discreción, la llegada y la salida de la pareja ofrecieron las primeras imágenes públicas de la jornada.

La historia de amor de Damiano David y Dove Cameron

David, cantante italiano y líder de Måneskin, y Cameron, actriz y cantante estadounidense, están juntos desde 2023. En una entrevista publicada por Vogue antes de la boda, contaron que se conocieron detrás del escenario de los MTV Video Music Awards de ese año. Los dos estaban nominados en la categoría de mejor artista nuevo.

Con el tiempo comenzaron a mostrar su relación públicamente, mientras construían una vida entre Los Ángeles y Roma. En aquella entrevista describieron una rutina alejada de los grandes eventos: pasar tiempo con los amigos de David, cocinar en casa y frecuentar lugares que sienten propios en la capital italiana.

El compromiso se anunció en enero de 2026. Cameron compartió la noticia en sus redes sociales después de más de dos años de relación. Meses después, ambos confirmaron que habían fijado la boda para septiembre, aunque entonces prefirieron no revelar el lugar.

Montalcino terminó siendo el escenario de ese nuevo capítulo. La pareja reservó la celebración para su círculo cercano, pero compartió con el público uno de los momentos más visibles del día: la salida del Palacio Comunal, ya como marido y mujer.