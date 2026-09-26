Oscar González Oro murió en su ‘lugar en el mundo’, Uruguay

Oscar “el Negro” González Oro murió a los 74 años en Punta del Este, Uruguay. Desde que redescubrió ese balneario, se construyó una casa donde hubo épocas que pasaba la mayor parte del año. Como repitieron muchos que lo conocían, allí había encontrado su lugar en el mundo. El reconocido periodista y conductor radial dejó una extensa trayectoria en los medios argentinos, y en los 16 años que estuvo en Radio 10 –con Daniel Hadad como dueño– se convirtió en la popular voz de la radio.

Más que radio. Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro tuvo su primer contacto con la radio durante su adolescencia, cuando fue invitado a pasar música en Radio de Cuyo. Antes de dedicarse definitivamente a los medios, estudió abogacía y psicología y trabajó en los negocios familiares. Su carrera profesional también estuvo vinculada con la actuación. Estudió teatro con Lito Cruz, Héctor Bidonde y Augusto Fernandes, una formación que luego trasladó a su manera de comunicarse frente al micrófono. También de joven, soñaba con ser cantante y había estudiado piano.

Oro y moro. En 1989 comenzó a conducir un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar. Luego trabajó como productor y conductor en Radio Del Plata, donde fue construyendo el estilo que años después lo convertiría en una figura masiva de la radio. El salto llegó en 1998, cuando Daniel Hadad lo convocó para formar parte del proyecto de Radio 10. El 4 de enero de 1999 salió al aire por primera vez El oro y el moro, el programa de la segunda mañana que durante años se convirtió en uno de los espacios más escuchados de la radio argentina. El ciclo combinaba información, entrevistas, opinión y entretenimiento. González Oro había definido su fórmula con una idea sencilla: además de informar, buscaba que quienes estaban del otro lado de la radio se sintieran acompañados. En los momentos de mayor audiencia, llegó a reunir alrededor de 1,5 millones de oyentes en todo el país, mientras que el programa alcanzaba unos 700 mil oyentes diarios en el AMBA.

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Por sus micrófonos pasaron presidentes, funcionarios y artistas como Ricky Martin, Chayanne y Sandro, quien llegó a comunicarse con el ciclo como oyente y permaneció casi una hora al aire. También compartió equipo con Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin.

Cuando Radio 10 pasó a formar parte de Grupo Indalo, con Cristóbal López como dueño, González Oro siguió en esa emisora. Y en la fiesta de lanzamiento de la nueva gestión que se hizo en el Hipódromo de Palermo, él se ubicó en un lugar estratégico y discreto para poder estrechar la mano de un Cristóbal López que ya en ese entonces era reacio a la alta exposición y a la proximidad de personajes famosos.

Consejo de Tita. Uno de los episodios que más recordaba de sus primeros años en radio ocurrió durante su etapa en Radio Del Plata. Una noche, una mujer llamó para salir al aire y González Oro reconoció inmediatamente su voz. Era Tita Merello, quien le dijo que tenía “una luz especial” y una voz que debía aprovechar. El conductor contó aquella anécdota durante años y consideró especialmente significativo que quien le diera ese consejo fuera una figura que, además, llevaba el mismo nombre que su madre.

El retiro. La popularidad de González Oro también se trasladó a la televisión. Participó de Polémica en el bar y condujo distintos ciclos, entre ellos Cotidiano, Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su último trabajo televisivo fue en Nosotros a la mañana, por El Trece.

Además, su vínculo con la música no quedó solamente en aquel sueño de juventud. En 2005 grabó un disco titulado El Negro Oro con algunas de las canciones que solía interpretar durante sus programas de radio. También recibió el carnet de locutor del ISER por su trayectoria.

El retiro de los medios y sus últimos años en Uruguay. En marzo de 2021, mientras conducía La vida misma por Radio Rivadavia, González Oro anunció su retiro de los medios después de 35 años de trayectoria. La decisión estuvo vinculada, según explicó en ese momento, con el deseo de dedicar más tiempo a sus hijos y comenzar una nueva etapa de su vida.

Luego se radicó en Uruguay y eligió Punta del Este como lugar de residencia. Desde allí mantuvo una presencia ocasional en redes sociales y siguió vinculado a la actualidad y a sus amistades del ambiente periodístico y artístico. Hace un par de años, tuvo un infarto y debieron hacerle tres bypass. Sin embargo, sostuvo su hábito de fumar. La causa de su muerte no fue confirmada, pero se comenta que sufrió una nueva descompensación cardíaca. Con su muerte, desaparece una de las voces que marcaron una etapa de la radio argentina. Durante décadas, González Oro convirtió la conversación cotidiana con sus oyentes en su principal sello y construyó una carrera que atravesó radio, televisión y música.