domingo 27 de septiembre de 2026
POLITICA
Acto en Rosario

Myriam Bregman en Rosario: “Vamos a dar la pelea en todos los terrenos para derrotar a Milei”

La diputada nacional y referente del PTS y el Frente de Izquierda encabezó un acto en el Club Sportivo América después de la Marcha de la Bronca. También habló de la estrategia de la izquierda de cara al escenario político.

Myriam Bregman encabezó un acto en Rosario y llamó a organizar el descontento social contra el gobierno de Javier Milei.
Myriam Bregman encabezó un acto en Rosario y llamó a organizar el descontento social contra el gobierno de Javier Milei. | Partido de los Trabajadores Socialistas

Myriam Bregman encabezó este domingo un acto en Rosario, donde llamó a organizar el descontento social y planteó que su espacio buscará disputar políticamente contra el gobierno de Javier Milei. La diputada nacional y referente del PTS y el Frente de Izquierda habló ante militantes y dirigentes en el Club Sportivo América, después de la Marcha de la Bronca que el sábado reunió a manifestantes en Plaza de Mayo y distintos puntos del país.

“Hicimos oír la bronca que crece desde abajo”, sostuvo Bregman. Y agregó: “Ahora tenemos que organizarla para terminar con la miseria y la entrega”. En ese marco, afirmó: “Vamos a dar la pelea en todos los terrenos” y sostuvo que hay que “derrotar a Milei y a los que están detrás y manejan los hilos, al poder económico”.

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Durante el acto, Bregman cuestionó el rumbo económico de la administración de Milei y lo definió como un plan de “ajuste, saqueo y represión”.

La dirigente sostuvo que el descontento social no debería quedar limitado a las movilizaciones. “La bronca no debe ser para quedarse en casa, rumiando solos”, afirmó, y llamó a profundizar la organización política.

En otro tramo, vinculó la situación económica con problemas sociales como la pobreza y el avance del narcotráfico. Habló de “pibes con hambre” y cuestionó a empresarios a los que acusó de corrupción.

Qué dijo sobre el escenario político que viene

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo puesto en las alternativas que podrían aparecer frente a un eventual desgaste del oficialismo. Bregman sostuvo que ya se prepara lo que definió como “un mileísmo sin Milei”. Según su planteo, ese escenario podría expresarse tanto a través de sectores de la derecha como de un peronismo moderado.

Mencionó como ejemplos a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, además de un sector del peronismo que, según su descripción, no modificaría lo que definió como conquistas de las clases dominantes. Frente a esas alternativas, la dirigente reivindicó un programa propio de la izquierda. “La izquierda tiene un programa y una estrategia para sacar al país de esta situación de atraso y dependencia”, afirmó.

Myriam Bregman encabezó un acto en Rosario y llamó a organizar el descontento social contra el gobierno de Javier Milei.

Bregman también planteó una disyuntiva frente al escenario político actual. “Ante esta crisis tenemos dos opciones: adaptarnos, bajar la cabeza y buscar sólo lo posible o jugarnos a desatar una nueva fuerza histórica en nuestro país y en el mundo para terminar con tanto desastre y destrucción”, sostuvo.

La diputada aseguró además que su espacio no definirá su estrategia únicamente a partir de las encuestas o los estudios de imagen. “Nosotros no nos dormimos en los laureles ni en las encuestas o los estudios de imagen”, afirmó.

La organización territorial en Santa Fe

La actividad en Rosario estuvo acompañada por dirigentes y referentes locales del espacio. Bregman estuvo junto a Franco Casasola, Irene Gamboa, Octavio Crivaro, Selena Grimalt y Fabricio Rodríguez, este último de Villa Constitución.

Según informaron desde el sector, los comités vinculados a Bregman ya suman alrededor de 200 en todo el país. En Santa Fe, impulsan reuniones con sindicatos, organizaciones sociales y vecinales.

LB

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