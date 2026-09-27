Myriam Bregman en Rosario: “Vamos a dar la pelea en todos los terrenos para derrotar a Milei”

Myriam Bregman encabezó este domingo un acto en Rosario, donde llamó a organizar el descontento social y planteó que su espacio buscará disputar políticamente contra el gobierno de Javier Milei. La diputada nacional y referente del PTS y el Frente de Izquierda habló ante militantes y dirigentes en el Club Sportivo América, después de la Marcha de la Bronca que el sábado reunió a manifestantes en Plaza de Mayo y distintos puntos del país.

“Hicimos oír la bronca que crece desde abajo”, sostuvo Bregman. Y agregó: “Ahora tenemos que organizarla para terminar con la miseria y la entrega”. En ese marco, afirmó: “Vamos a dar la pelea en todos los terrenos” y sostuvo que hay que “derrotar a Milei y a los que están detrás y manejan los hilos, al poder económico”.

Myriam Bregman lo nombró y Santiago Cúneo le respondio machirulo: "Hacete más vedetonga"

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Durante el acto, Bregman cuestionó el rumbo económico de la administración de Milei y lo definió como un plan de “ajuste, saqueo y represión”.

La dirigente sostuvo que el descontento social no debería quedar limitado a las movilizaciones. “La bronca no debe ser para quedarse en casa, rumiando solos”, afirmó, y llamó a profundizar la organización política.

En otro tramo, vinculó la situación económica con problemas sociales como la pobreza y el avance del narcotráfico. Habló de “pibes con hambre” y cuestionó a empresarios a los que acusó de corrupción.

Qué dijo sobre el escenario político que viene

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo puesto en las alternativas que podrían aparecer frente a un eventual desgaste del oficialismo. Bregman sostuvo que ya se prepara lo que definió como “un mileísmo sin Milei”. Según su planteo, ese escenario podría expresarse tanto a través de sectores de la derecha como de un peronismo moderado.

Mencionó como ejemplos a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, además de un sector del peronismo que, según su descripción, no modificaría lo que definió como conquistas de las clases dominantes. Frente a esas alternativas, la dirigente reivindicó un programa propio de la izquierda. “La izquierda tiene un programa y una estrategia para sacar al país de esta situación de atraso y dependencia”, afirmó.

Bregman también planteó una disyuntiva frente al escenario político actual. “Ante esta crisis tenemos dos opciones: adaptarnos, bajar la cabeza y buscar sólo lo posible o jugarnos a desatar una nueva fuerza histórica en nuestro país y en el mundo para terminar con tanto desastre y destrucción”, sostuvo.

La diputada aseguró además que su espacio no definirá su estrategia únicamente a partir de las encuestas o los estudios de imagen. “Nosotros no nos dormimos en los laureles ni en las encuestas o los estudios de imagen”, afirmó.

La organización territorial en Santa Fe

La actividad en Rosario estuvo acompañada por dirigentes y referentes locales del espacio. Bregman estuvo junto a Franco Casasola, Irene Gamboa, Octavio Crivaro, Selena Grimalt y Fabricio Rodríguez, este último de Villa Constitución.

Según informaron desde el sector, los comités vinculados a Bregman ya suman alrededor de 200 en todo el país. En Santa Fe, impulsan reuniones con sindicatos, organizaciones sociales y vecinales.

LB