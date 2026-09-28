El ministro de Defensa de Chile habló del actual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas

Fernando Barros Torconal, ministro de Defensa de Chile, habló de la situación en las Islas Malvinas y los vínculos de su país con la Argentina y con el Reino Unido.

Islas Malvinas

En una entrevista en Radio Polar de Magallanes, que recogió Clarín, el funcionario apoyó el reclamo argentino pero reivindicó la histórica amistad de su país con el Reino Unido: “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo que hace 200 años ejerce soberanía”.

Y agregó: “Lo que nosotros respaldamos es que se sienten pacífica y civilizadamente a conversar los dos países y no repitamos situaciones de conflicto”.

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En referencia al comercio de su país con el Gobierno británico en Malvinas, aclaró que “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”.

Sobre la explotación petrolífera en Malvinas, reconoció que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” que se deberá “analizar en su momento”.

Base militar de Gran Bretaña en Malvinas

Las declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, sobre Malvinas

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, habló sobre Malvinas y aseguró que su país tiene la capacidad de “defender las islas”, en caso de que el conflicto continúe escalando.

Wes Streeting

“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas”, remarcó el funcionario en una entrevista con el periódico The Sun que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA).

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El secretario de Defensa advirtió que Argentina no tiene la capacidad militar de tomar las islas y aseguró que “Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas”. Para luego señalar que el Reino Unido estaría dispuesto a enviar tropas a Malvinas si ocurriera un ataque argentino.

HM/DCQ