JP Morgan cambió su pronóstico para la Argentina en apenas cuatro días y ahora anticipa una recesión

La economía argentina terminó la semana con un cambio brusco en las expectativas. JP Morgan recortó de 2,7% a 1,5% su previsión de crecimiento para 2026 y ahora estima que la actividad tendrá una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre.

La modificación llegó después del dato que difundió el INDEC el jueves: la actividad económica cayó 2,9% en julio, en la comparación mensual y con la serie desestacionalizada. El resultado fue bastante peor de lo que esperaba el banco de inversión, que había calculado una baja cercana al 1%.

Lo llamativo es la velocidad del cambio. En apenas cuatro días, JP Morgan pasó de una perspectiva de crecimiento más cercana al 3% a advertir sobre una posible recesión. En el medio quedaron el dato oficial de actividad, nuevas estimaciones de consultoras privadas y una jornada negativa para los mercados.

JP Morgan recortó su proyección para 2026

El banco estadounidense revisó sus números después de conocer el desempeño de la economía durante julio. En su nuevo escenario, la Argentina crecería 1,5% durante 2026, 1,2 puntos porcentuales menos que lo que había proyectado a comienzos de la semana.

La entidad también prevé una caída anualizada del 4% durante el tercer trimestre. El cálculo toma relevancia porque la economía ya había registrado una baja de 0,6% desestacionalizada durante el segundo trimestre.

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Si entre julio y septiembre se confirma una nueva contracción, la Argentina acumularía dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, una situación que suele identificarse como recesión técnica.

JP Morgan había advertido que esperaba un desempeño débil en julio, pero el dato terminó siendo peor de lo previsto. El descenso informado por el INDEC superó ampliamente la estimación que manejaba el banco.

La caída de julio golpeó a la actividad

El dato del INDEC mostró, además, que la actividad económica retrocedió 1,4% frente a julio de 2025. La baja no fue igual en todos los sectores. El comercio registró una caída interanual de 5,1%, mientras que la industria manufacturera retrocedió 4,6%. Ambos sectores tuvieron una incidencia importante en el resultado general.

Otros sectores, en cambio, tuvieron crecimiento. La explotación de minas y canteras avanzó 8,4%, mientras que agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una suba de 0,7%.

El dato de julio dejó, además, al nivel de actividad desestacionalizado en su punto más bajo desde marzo de 2025.

El cambio de JP Morgan se produjo en un contexto en el que otros analistas comenzaron a revisar sus propios números para este año. Miguel Kiguel sostuvo que la caída de julio fue peor de la esperada y consideró que es casi un hecho que el tercer trimestre terminará en recesión. Para el director de Econviews, la economía argentina crecería este año cerca de 1%.

La consultora Outlier, dirigida por Gabriel Caamaño, también modificó su estimación y ahora proyecta un crecimiento de 1,9% para 2026. En la misma dirección se movieron otros estudios privados, como Analytica, LCG y PXQ, que comenzaron a incorporar el impacto del dato de julio en sus perspectivas.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central con datos de agosto, todavía ubicaba el crecimiento esperado para 2026 en 2,1%. Esa estimación fue realizada antes de conocerse el resultado de julio y podría ser revisada en la próxima edición.

Por qué la economía perdió dinamismo

Entre los factores que aparecen en el debate está la composición del crecimiento de los últimos meses.

Sectores como la energía y la minería concentran inversiones y muestran señales de expansión, pero su impacto sobre el resto de la economía puede ser más limitado. El comportamiento del comercio y de la industria, dos actividades con una incidencia mayor sobre el nivel general de actividad, muestra en cambio un escenario más débil.

Otro elemento es la política económica del Gobierno. El programa de Javier Milei mantiene como prioridades el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación, con una política monetaria y fiscal que busca sostener esos objetivos.

El Riesgo País escala a 609 puntos por la caída generalizada de los bonos en dólares

Para Caamaño, una recuperación más dinámica requeriría, entre otras cosas, una mayor recuperación de los salarios y cambios en las condiciones monetarias. El economista planteó la posibilidad de revisar los topes de las paritarias y los encajes para reducir el costo del crédito.

Kiguel puso el foco en otro problema: cómo impulsar la actividad sin abandonar los objetivos centrales del programa económico. Según el economista, el desafío pasa por encontrar una forma de reactivar la economía sin resignar el equilibrio fiscal ni el proceso de desinflación.

Una semana que cambió el escenario

La secuencia de los últimos días muestra cómo un solo dato de actividad puede modificar las proyecciones para toda la economía. El lunes, JP Morgan había proyectado un crecimiento de 2,7% para la Argentina en 2026. El miércoles había difundido una perspectiva positiva sobre el acceso del país al grado de inversión en caso de una eventual victoria de Milei en las elecciones de 2027.

El jueves, el INDEC informó la caída de 2,9% de la actividad en julio. Y el viernes, JP Morgan recalculó sus números: ahora espera un crecimiento de 1,5% para todo 2026 y una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre. Ese mismo día, el riesgo país llegó a 609 puntos, su nivel más alto desde abril.

La frase del economista Rudiger Dornbusch ayuda a describir la velocidad con la que pueden cambiar las expectativas económicas: “En economía, las cosas tardan más en pasar de lo que pensabas, y después ocurren más deprisa de lo que creías”.

LB/AF