JP Morgan prevée que argentina podría alcanzar el grado de inversión si Milei reelige en 2027

Argentina podría alcanzar el grado de inversión durante el próximo mandato presidencial, entre 2027 y 2031, si Javier Milei es reelecto, según la visión de Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El ejecutivo sostuvo que los cuatro años de una eventual segunda gestión serían suficientes para que el país acumule las mejoras necesarias en las calificaciones de deuda.

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“Creo que si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que es investment grade”, afirmó Gómez Minujín en una entrevista con Bloomberg Línea. Consultado sobre si cuatro años alcanzan para llegar a esa categoría, respondió: “Yo creo que sí”.

Argentina todavía está lejos del grado de inversión

El llamado investment grade implica que las principales calificadoras consideran que la deuda soberana presenta un riesgo de incumplimiento bajo. En concreto, la categoría comienza en BBB- para S&P y Fitch y en Baa3 para Moody’s.

Según Gómez Minujín, Argentina se encuentra actualmente a seis escalones de alcanzar ese nivel. El acceso a esa categoría tendría además un efecto sobre el universo potencial de compradores de deuda argentina, ya que permitiría la entrada de fondos pasivos globales y de grandes aseguradoras y fondos de pensiones que tienen restricciones para invertir en activos por debajo del grado de inversión.

El mercado espera señales antes de las elecciones

La definición de Gómez Minujín llega en un momento en el que, según su propia descripción, los inversores financieros están “un poquito en modo wait and see”. El ejecutivo señaló que el riesgo país se encuentra estabilizado en torno de los 500 puntos y vinculó parte de esa cautela con las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027.

Su lectura es que, a partir de marzo del año próximo, la Argentina entrará en un escenario cada vez más condicionado por el calendario electoral. En ese contexto, consideró que la evolución de la economía será uno de los principales termómetros para los inversores.

Para 2027, JP Morgan proyecta además que la inflación continuará descendiendo y se ubicará en torno de 20%-21% anual, aunque el nivel todavía sería elevado en comparación con otras economías.

Cepo, dólar y una actividad que todavía enfrenta tensiones

Uno de los puntos que el banquero marcó como pendiente está relacionado con el mercado cambiario. Gómez Minujín estimó que los controles cambiarios no se relajarán hasta después de las elecciones de 2027, una situación que mantiene a la Argentina afuera del índice de bonos emergentes en moneda local de JPMorgan.

A la vez, señaló que un tipo de cambio más alto podría favorecer una mayor actividad económica, aunque advirtió sobre el riesgo de que una depreciación se traslade rápidamente a los precios. Describió esa tensión como “el juego de la sábana corta”, entre una economía más dinámica y el objetivo de sostener la desaceleración inflacionaria.

Frente a eso, sostuvo que la política económica no debería concentrarse únicamente en sectores como petróleo, gas y minería, donde ya existe interés inversor. También consideró necesario generar empleo, reducir la informalidad, ampliar la base tributaria y bajar impuestos. "También tenés que tener un país para todos, donde la gente pueda consumir, haya crecimiento de la empleabilidad, bajar la informalidad, extender la tributación al resto de la población y lograr bajar los impuestos", mencionó.

JPMorgan prepara un nuevo Argentina Week

Gómez Minujín confirmó que JP Morgan trabaja para realizar una nueva edición del Argentina Week en Nueva York el 16 de marzo de 2027, aunque con un formato más corto que el de este año.

La edición de 2026 reunió a funcionarios argentinos y a ejecutivos de grandes compañías e inversores internacionales. Para el próximo encuentro, el banco todavía debe definir, entre otras cuestiones, la participación de Milei, en un año atravesado por las elecciones presidenciales.

FN/MSS